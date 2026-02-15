Cameroun: Fête de la jeunesse - La fondation Chantal Biya éduque par le divertissement avec «Dodi la tortue'

Organisée en prélude à la Fête de la Jeunesse, la 60ème édition, laquelle a été célébrée ce 11 février 2026, " Dodi, la main dans la main avec la Fondation Chantal Biya" a impliqué près de 100 enfants dont l'âge était compris entre 5 et 15 ans.

« Jeunesse au coeur des grandes espérances pour un Cameroun Uni, Stable et Prospère ». Le thème du 60 ème numéro de la Fête de la Jeunesse, a été célébré par la Fondation Chantal Biya, à travers « Les Aventures de DODI», une série d'animation et d'ouvrages conçus par l'écrivaine - productrice, Michèle Bilong, une experte de la petite enfance dont les activités consistent à promouvoir les valeurs morales, civiques, éthiques et le multiculturalisme auprès des tout-petits. Utilisée comme adjuvant éducatif, DODI la tortue enseigne l'hygiène, la politesse et la protection de l'environnement à travers des épisodes thématiques.

« J'ai retenu de DODI, la politesse, savoir dire bonjour, merci après avoir reçu quelque chose, toujours dire la vérité face à une situation », tels sont les propos de Véronique Andréina Atangana Biloa, élève au CM2 à l'Ecole publique du Camp Bové située dans le 2ème Arrondissement de de Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Avec bien d'autres élèves du CE1 au CM2, la petite Véronique a regardé avec attention les différentes projections de DODI la tortue, avec des sujets tels que

« Dodi à la ferme »,

« Dodi rend la ville propre », « Dodi à la boulangerie », « Dodi et la sécurité ».

Aux côtés de Michèle Bilong, la sénatrice Françoise Puene plus connue sous le petit nom de "Mami Nyanga", l'inspecteur général N°1 au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, Nathalie Célestine Nguemba, la coordonnatrice de l'orphelinat « Children First Center », Sophie Bissene et autres invités, ont partagé la joie des enfants en participant aux animations, dans un climat de fête et d'apprentissage.

Cette activité illustre à merveille comment on peut éduquer par le divertissement. Une approche pédagogique simple pour transmettre des valeurs citoyennes dès le plus jeune âge, contribuant ainsi à la formation d'une jeunesse responsable.

Au terme de l'activité, l'écrivaine du best-seller de la petite enfance déclare que ce médiateur de gestion émotionnelle est venu passer les messages : « nous célébrons la jeunesse, fer de lance de la nation, pour construire l'avenir avec DODI qui met en exergue les valeurs africaines, le vivre ensemble, l'amour. Nous sommes satisfaits, nous disons merci à la Première dame, Chantal Biya, qui depuis des années, constiue un appui éducatif pour les enfants.

Ces derniers, ayant visiblement assimilé la leçon, se sont exprimés en répondant aux questions lors du quizz. Nous sommes ici pour continuer à enseigner les valeurs et une éducation de qualité à ces enfants. Nous savons que la Fondation travaille chaque jour pour leur encadrement, leur éducation et surtout leur protection en vue de leur donner un avenir meilleur », a-t-elle indiqué.

MILIFO Production est partenaire de la Fondation Chantal BIYA depuis de longues années. « Les Aventures de DODI la tortue » est le premier film d'animation réalisé par la Camerounaise Michèle Bilong, classée parmi les premières Africaines à proposer des dessins animés à thèmes pour enfants.

À travers ce projet, des notions de savoir-vivre, d'hygiène, avec un accent sur le lavage des mains, la propreté de l'environnement, le vol, la sécurité routière, en milieu jeunes préoccupent, dans notre société.