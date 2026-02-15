Afrique: Ligue des Champions CAF - Lupopo s'incline face à Al Hilal et quitte la compétition

14 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Fin de parcours pour le FC Saint-Éloi Lupopo dans les interclubs de la CAF. Les Cheminots se sont inclinés ce samedi 14 février face au club soudanais Al Hilal sur le score de 1-0, lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions africaine à Kigali, au Rwanda.

Alors qu'ils jouaient leur survie, les hommes de Guy Bukasa n'ont pas réussi à s'imposer face à une équipe soudanaise solide. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 26e minute par Steven Ebuela, joueur d'origine congolaise évoluant avec Al Hilal.

Dans l'autre match du groupe, Mamelodi Sundowns a dominé le MC Alger par 2-0.

Classement final du groupe

Al Hilal - 11 points

Mamelodi Sundowns - 9 points

MC Alger - 7 points

FC Lupopo - 5 points

Avec seulement 5 points récoltés, Lupopo termine dernier de son groupe et quitte la compétition.

