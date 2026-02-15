Ile Maurice: Une personne arrêtée après l'analyse de vidéosurveillance

14 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un incendie d'origine suspecte s'est déclaré dans l'après-midi à Isidore Rose, dans l'est du pays, causant des dégâts matériels mais heureusement sans faire de blessés. Les autorités ont rapidement ouvert une enquête, qui a conduit à l'arrestation d'un suspect quelques heures après les faits.

Selon les premiers éléments recueillis, le sinistre s'est produit dans une structure en tôle proche d'une maison en construction. Alerté par un voisin, le propriétaire s'est rendu sur place et a constaté que plusieurs habitants tentaient déjà de maîtriser les flammes pour éviter leur propagation. L'incendie a endommagé plusieurs installations extérieures, dont des équipements électriques, des raccordements d'eau et des conduites en PVC, pour un préjudice estimé à environ Rs 15 000.

Les enquêteurs ont analysé les images de vidéosurveillance des environs, permettant d'identifier un individu, soupçonné d'être le beau-frère du propriétaire, qui aurait volontairement déclenché le feu à l'aide d'un liquide inflammable. La police de Flacq est intervenue rapidement et a placé le suspect en détention pendant que l'enquête se poursuit.

Des spécialistes en police scientifique se sont rendus sur place pour collecter des preuves matérielles et déterminer précisément le déroulement des faits ainsi que les motivations de l'auteur. Aucune victime n'est à déplorer, et une surveillance temporaire des lieux a été mise en place par précaution. L'enquête suit toujours son cours.

