Afrique: Le continent consolide sa sécurité alimentaire à travers une alliance stratégique entre la ZLECAf et l'Alliance for a Green Revolution in Africa

Addis-Abeba — Le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine et l'Alliance for a Green Revolution in Africa ont signé un mémorandum d'entente historique aujourd'hui.

Cet accord constitue un jalon majeur dans la stratégie africaine visant à combattre l'insécurité alimentaire en s'appuyant sur le commerce intra-africain pour renforcer la résilience du continent.

Signé en marge du 39e Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, il s'inscrit dans la volonté des chefs d'État et de gouvernement de moderniser les systèmes agricoles africains tout en accélérant l'intégration économique pour réduire la dépendance aux importations alimentaires extérieures.

Face aux crises alimentaires et à la forte dépendance du continent, ce partenariat vise à intensifier la coopération technique, politique et commerciale afin de stimuler la production locale et de faciliter la circulation des denrées à travers l'Afrique.

Les deux institutions se sont accordées sur un plan d'action pour lever les obstacles au commerce intra-africain, réduire les coûts alimentaires et améliorer l'accès des agriculteurs et commerçants aux marchés régionaux.

Le dispositif met également l'accent sur la résilience climatique, la gestion durable de l'eau et le développement de chaînes de valeur agricoles régionales, avec un objectif central : soutenir les petits exploitants, en particulier les femmes et les jeunes, tout en optimisant les ressources naturelles du continent.

Les dirigeants ont salué cette initiative comme une avancée stratégique pour renforcer la sécurité alimentaire, promouvoir le commerce intra-africain et construire des systèmes alimentaires durables au service des populations africaines.