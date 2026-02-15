Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses félicitations à la Première ministre Mia Mottley pour sa réélection

14 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses félicitations à la première ministre barbadienne, Mia Mottley, à la suite du triomphe électoral de son parti aux élections générales.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement éthiopien a salué la performance électorale de la dirigeante caribéenne, tout en rendant hommage au peuple de Barbade pour la tenue d'un scrutin démocratique exemplaire.

Il a exprimé ses voeux de réussite à Mia dans la poursuite de ses efforts en faveur du développement, de la prospérité et du bien-être de ses concitoyens.

Le Premier ministre a également mis en avant sa volonté de consolider les relations bilatérales, se disant confiant quant au renforcement de la coopération et des liens d'amitié entre les deux pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après les résultats officiels, le Parti travailliste de la Barbade a remporté l'ensemble des 30 sièges de l'Assemblée législative, signant ainsi une troisième victoire consécutive aux élections générales et offrant à Mottley un nouveau mandat sans partage.

Ce succès électoral conforte le leadership de la Première ministre et lui accorde une légitimité renouvelée pour conduire les affaires du pays au cours du prochain mandat.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.