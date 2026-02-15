Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses félicitations à la Première ministre Mia Mottley pour sa réélection

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses félicitations à la première ministre barbadienne, Mia Mottley, à la suite du triomphe électoral de son parti aux élections générales.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement éthiopien a salué la performance électorale de la dirigeante caribéenne, tout en rendant hommage au peuple de Barbade pour la tenue d'un scrutin démocratique exemplaire.

Il a exprimé ses voeux de réussite à Mia dans la poursuite de ses efforts en faveur du développement, de la prospérité et du bien-être de ses concitoyens.

Le Premier ministre a également mis en avant sa volonté de consolider les relations bilatérales, se disant confiant quant au renforcement de la coopération et des liens d'amitié entre les deux pays.

D'après les résultats officiels, le Parti travailliste de la Barbade a remporté l'ensemble des 30 sièges de l'Assemblée législative, signant ainsi une troisième victoire consécutive aux élections générales et offrant à Mottley un nouveau mandat sans partage.

Ce succès électoral conforte le leadership de la Première ministre et lui accorde une légitimité renouvelée pour conduire les affaires du pays au cours du prochain mandat.