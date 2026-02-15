Togo: Former dans la sérénité

14 Février 2026
Togonews (Lomé)

Renforcer la concertation dans le secteur de l'enseignement supérieur. C'est ce que souhaite Gado Tchangbeni, le ministre de tutelle, qui a reçu samedi les responsables syndicaux estudiantins des Universités de Lomé et de Kara.

Les années 2010 avaient été marquées par des tensions perturbant le calendrier académique et fragilisant la crédibilité des institutions.

Depuis, les autorités ont fait le choix d'un dialogue permanent, privilégiant l'écoute, l'anticipation et la coresponsabilité.

La rencontre vise à consolider cette dynamique. Elle entend maintenir un cadre d'échanges régulier entre décideurs publics et organisations syndicales, afin de prévenir les crises, améliorer la gestion universitaire et accompagner les réformes en cours.

Car au-delà de la stabilité, l'enjeu est celui de la performance. Ces dernières années, l'État a investi massivement dans l'extension des infrastructures, la modernisation des équipements et l'augmentation des capacités d'accueil à Lomé et à Kara. Ces efforts doivent s'accompagner d'un climat social maîtrisé pour produire des résultats durables.

La stabilité universitaire n'est pas une fin en soi, mais une condition essentielle à une formation de qualité. Former des élites compétentes et responsables suppose un environnement serein, fondé sur la confiance et la concertation.

