Afrique: Foot - Ligue des Champions (6e J/ Gr D) - L'Espérance de Tunis en quarts de finale

TUNIS — L'Espérance de Tunis s'est qualifiée pour le quarts de finale de la Ligue des champions africaine de football, en battant les Angolais de Petro Atletico (2-0), en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de poules (Groupe D), disputé samedi à Radès.

Les deux buts ont été inscrit par Aboubacar Diakité (47) et Jack Diarra (72).

Dans l'autre match du groupe, les Tanzaniens de Simba SC ont remporté leur première victoire en poules face au Stade Malien (1-0), grâce à un but précoce de Anicet Alain Oura (4).

A l'issue de cette ultime journée, le Stade Malien, déjà qualifié, termine en tête du groupe avec 11 points devant l'Espérance de Tunis (9 points). Petro Atletico occupe la troisième position avec 6 points devant Simba, dernier avec 3 points.

Les résultats :

. Journée 6

Samedi 14 février :

Espérance ST - Petro Atlético 2 - 0

Simba SC - Stade Malien 1 - 0

Déjà joués

. Journée 5

Dimanche 8 février :

Stade Malien - Espérance ST 1 - 0

Samedi 7 Février :

Petro Atlético - Simba SC 1 - 1

. 4e journée

Petro Atlético - Stade Malien 0 - 0

Simba SC - Espérance de Tunis 2 - 2

. 3e journée

Espérance de Tunis - Simba SC 1 - 0

Stade Malien - Petro Atlético 2 - 0

. 2e journée

Petro Atlético - Espérance de Tunis 1 - 1

Stade Malien - Simba SC 2 - 1

. 1re journée

Espérance de Tunis - Stade Malien 0 - 0

Simba SC - Petro Atlético 1 - 2

Classement : PTS J V N D BP BC DIFF

1. Stade Malien : 11 6 3 2 1 5 2 +03 Qualifié

2. Espérance ST 9 6 2 3 1 6 4 +02 Qualifiée

3. Petro Atlético 6 6 1 3 2 3 6 -03

4. Simba SC 5 6 1 2 3 5 7 -02

