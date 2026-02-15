Afrique: Foot - Ligue des Champions (6e J/ Gr D) - L'Espérance de Tunis en quarts de finale

14 Février 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

TUNIS — L'Espérance de Tunis s'est qualifiée pour le quarts de finale de la Ligue des champions africaine de football, en battant les Angolais de Petro Atletico (2-0), en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de poules (Groupe D), disputé samedi à Radès.

Les deux buts ont été inscrit par Aboubacar Diakité (47) et Jack Diarra (72).

Dans l'autre match du groupe, les Tanzaniens de Simba SC ont remporté leur première victoire en poules face au Stade Malien (1-0), grâce à un but précoce de Anicet Alain Oura (4).

A l'issue de cette ultime journée, le Stade Malien, déjà qualifié, termine en tête du groupe avec 11 points devant l'Espérance de Tunis (9 points). Petro Atletico occupe la troisième position avec 6 points devant Simba, dernier avec 3 points.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les résultats :

. Journée 6

Samedi 14 février :

Espérance ST - Petro Atlético 2 - 0

Simba SC - Stade Malien 1 - 0

Déjà joués

. Journée 5

Dimanche 8 février :

Stade Malien - Espérance ST 1 - 0

Samedi 7 Février :

Petro Atlético - Simba SC 1 - 1

. 4e journée

Petro Atlético - Stade Malien 0 - 0

Simba SC - Espérance de Tunis 2 - 2

. 3e journée

Espérance de Tunis - Simba SC 1 - 0

Stade Malien - Petro Atlético 2 - 0

. 2e journée

Petro Atlético - Espérance de Tunis 1 - 1

Stade Malien - Simba SC 2 - 1

. 1re journée

Espérance de Tunis - Stade Malien 0 - 0

Simba SC - Petro Atlético 1 - 2

Classement : PTS J V N D BP BC DIFF

1. Stade Malien : 11 6 3 2 1 5 2 +03 Qualifié

2. Espérance ST 9 6 2 3 1 6 4 +02 Qualifiée

3. Petro Atlético 6 6 1 3 2 3 6 -03

4. Simba SC 5 6 1 2 3 5 7 -02

s-bak

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.