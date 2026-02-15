Burkina Faso: Maison d'arrêt et de correction de Manga - Valérie Simporé célèbre son anniversaire avec les détenus

Les pensionnaires de la Maison d'arrêt et de correction de Manga (MACM) ont partagé, vendredi 13 février 2026, au sein de l'établissement pénitentiaire, un repas communautaire. C'était, à l'occasion de l'anniversaire de la propriétaire de Diva cosmétiques, Valérie Simporé.

Valérine Simporé, propriétaire de Diva cosmétiques, est de coeur avec les pensionnaires de la Maison d'arrêt et de correction de Manga (MACM). Cette ressortissante de la cité de l'épervier a célébré, vendredi 13 février 2026, son anniversaire à travers un repas communautaire qu'elle a partagé avec ces personnes privées de liberté de la MACM.

Un des détenus, ayant requis l'anonymat, a remercié la donatrice pour le geste avant de lui souhaiter joyeux anniversaire. « Que Dieu vous bénisse et vous donne longue vie », a-t-il formulé. Selon la donatrice, Valérie Simporé, son choix de célébrer son anniversaire dans une Maison d'arrêt et de correction n'est ni un hasard ni un simple geste symbolique. Il est le fruit, a-t-elle ajouté, d'une conviction profonde.

« Chaque être humain mérite considération, respect et espoir quelles que soient les circonstances de la vie », a mentionné Mme Simporé. D'après elle, à travers ce geste, elle a voulu transformer un moment personnel de joie en un moment de parage, de solidarité et d'humanité.

Car, a-t-elle dit, qu'un anniversaire n'a de véritable sens que lorsqu'il permet de donner, d'encourager et de rappeler que personne n'est oublié. A cette occasion, la propriétaire de Diva cosmétiques, a salué le travail des responsables et du personnel de la MACM qui oeuvrent chaque jours, dans des conditions souvent difficiles, pour encadrer, accompagner et préparer la réinsertion des pensionnaires dans la société.

« En ce jour où je célèbre une année de plus dans ma vie, je fais le voeu que l'espérance, la paix intérieure et la détermination habitent chacun de vous. Que demain soit meilleur qu'hier et que chacun trouve la force de croire en son avenir », s'est adressée Valérie Simporé aux détenus.

Pour le directeur de la MACM, l'inspecteur de sécurité pénitentiaire, Oumarou Demi, la donatrice a posé un acte de patriotisme et d'humanisme. « L'acte qu'elle vient de poser est à saluer à sa juste valeur », s'est-il réjoui. Celui-ci a rappelé que les moyens mis pour l'alimentation des pensionnaires de sa structure ne couvrent pas les besoins.

« Faire un plat spécial pour ces détenus sera un plus », a fait savoir M. Demi avant d'inviter les populations de son ressort territorial à emboiter les pas de la donatrice.