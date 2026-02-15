Sénégal: Ligue 1 - Accroché par GFC, TFC rate l'occasion d'être leader provisoire

Dakar — Teungueth FC (TFC) a concédé le nul vierge devant Guédiawaye FC, ratant l'occasion d'occuper provisoirement le fauteuil de leader de la Ligue 1.

En match d'ouverture de la 15e journée de Ligue, les Rufisquois n'ont pas réussi à battre la lanterne rouge Guédiawaye FC au stade Ngalandou Diouf.

Avec ce résultat, TFC prend provisoirement la deuxième place du classement en attendant la poursuite de la quinzième journée dimanche et lundi.

Le derby du département de Rufisque, entre AJEL et Génération Foot, est l'un des matchs phares de la 15e et ultime journée de la phase aller de la Ligue 1 prévue ce week-end.

Cette affiche est un remake de la rencontre des 16es de finale de la Coupe du Sénégal jouée jeudi dernier. Les Académiciens de Génération Foot ont réalisé un joli coup en écartant (2-0) AJEL à l'issue des 16e de finale de la Coupe nationale.

Les deux formations se retrouvent trois jours après le match des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. GF qui part en favori, avait infligé à AJEL, deuxième du classement de la Ligue 1, son troisième revers de la saison, toutes compétitions confondues.

Mais l'équipe de Rufisque aura à coeur de rebondir, histoire d'éviter une deuxième défaite consécutive en championnat et de prendre leur revanche sur leurs voisins e Dény Biram Ndao.

Voici la suite du programme de la 15e journée de Ligue 1 :

Dimanche :

AJEL-GF, DSC-Casa Sports Jaraaf-Cambérène, SONACOS-AS, Stade de Mbour-Gorée

Lundi :

Wally Daan -Linguère