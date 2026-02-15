Soudan: Le Premier Ministre accueille Aboul Gheit

14 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, professeur Kami Idris, a exprimé l'appréciation du Soudan pour le gros rôle joué par la Ligue Arabe pour soutenir la souveraineté, l'unité et la sûreté du pays.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre cet après-midi avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, dans le cadre des réunions que Son Excellence tient pendant sa participation à la conférence de Munich sur la sécurité.

La rencontre a abordé les développements de la situation dans le pays et les efforts déployés par le gouvernement de l'espoir pour instaurer la paix et la stabilité et créer un climat propice au retour des citoyens et à la normalisation de la vie.

Pour sa part, Aboul Gheit a affirmé le plein soutien de la Ligue arabe à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan.

