Afrique: Lesotho et Côte d'Ivoire appellent à faire de la sécurité hydrique une priorité continentale

Addis-Abeba — En marge de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, les ministres du Lesotho et de la Côte d'Ivoire ont réaffirmé que la sécurité de l'eau et l'assainissement constituent des piliers incontournables du développement durable en Afrique.

Le ministre des Affaires étrangères du Lesotho, Lejone Mpotjoana, a souligné le caractère stratégique des ressources hydriques pour son pays, principal fournisseur d'eau en Afrique australe.

Il a plaidé pour un renforcement des consultations et de la coopération avec les pays voisins, notamment l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie, ainsi qu'avec les partenaires internationaux spécialisés dans la gestion de l'eau.

Insistant sur l'importance du multilatéralisme, il a mis en avant l'engagement de son pays au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et sa coopération avec l'Union européenne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, seule une action collective permettra aux petites économies de faire entendre leur voix et de réduire la dépendance extérieure, source potentielle d'instabilité.

Pour sa part, le ministre ivoirien de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, a mis en lumière les investissements consentis par la Côte d'Ivoire pour améliorer l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement.

Il a rappelé que l'eau soutient des secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie et la navigation, tout en constituant un atout stratégique régional.

Tout en saluant les progrès vers l'accès quasi universel à l'eau potable, il a souligné la nécessité d'accompagner ces avancées par des infrastructures sanitaires adéquates afin de prévenir les maladies hydriques.

Les deux responsables ont conclu que la coopération régionale et les solutions africaines seront déterminantes pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063, conformément au thème 2026 de l'Union africaine consacré à l'approvisionnement durable en eau et à l'assainissement sécurisé.