Ile Maurice: Saisie des véhicules et suspension immédiate du permis évoquées

Le gouvernement envisage un durcissement significatif des sanctions contre la conduite sous l'influence de drogues et/ ou l'alcool, comme annoncé au Conseil des ministres du vendredi 13 février. Parmi les mesures à l'étude pour renforcer la sécurité routière, figurent la saisie des véhicules et la suspension immédiate du permis des conducteurs testés positifs.

Selon les propositions examinées, la police pourrait saisir la justice en urgence afin d'obtenir l'autorisation de suspendre rapidement le permis d'un conducteur pris en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants. Le véhicule pourrait également être immobi- lisé et saisi jusqu'à la tenue du procès.

Le président du National Road Safety Council, Zeeshan Rajani, a salué cette orientation, estimant qu'elle représente une avancée importante pour la sécurité publique. Selon lui, le système actuel permet souvent à un conducteur interpellé en état d'ivresse de reprendre son véhicule dès le lendemain, ce qui peut conduire à de nouvelles infractions.

Il souligne également que ces mesures viseraient particulièrement les récidivistes, qualifiés d'habitual offenders, qui répètent les mêmes infractions malgré les sanctions déjà imposées. La saisie du véhicule et la suspension de la licence constitueraient, selon lui, un moyen dissuasif efficace pour faire prendre conscience de la gravité de ces comportements.

Pour le ministre des Transports, Osman Mahomed, la situation est devenue préoccupante. Il estime que «trop, c'est trop», soulignant qu'un nombre élevé d'infractions liées à la conduite sous influence a déjà été enregistré depuis le début de l'année, avec 178 conducteurs interpellés en état d'ivresse ou sous l'effet de stupéfiants.

Le ministre espère que ces nouvelles mesures permettront de freiner ce type de délit et d'améliorer la sécurité sur les routes. Dans la pratique, lorsqu'un conducteur sera contrôlé positif, la police pourra présenter une demande à un juge en chambre afin d'obtenir la suspension immédiate du permis et la saisie du véhicule jusqu'au jugement de l'affaire.