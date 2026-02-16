Le secrétaire général de l'Onu a pris part le 14 février 2026 à Addis-Abeba, à l'ouverture des travaux du 39e sommet de l'Union africaine. A cette occasion, Antonio Guterres s'est félicité du partenariat fructueux entre l'Onu et l'Afrique.

«Dans un monde en proie aux divisions et à la méfiance, l'Union africaine est un bastion du multilatéralisme. Je lui en suis profondément reconnaissant », a déclaré le patron de l'Onu. Il a ajouté qu'il n'oubliera jamais le soutien indéfectible et déterminant que m'a apporté le Groupe des États d'Afrique à l'Onu, au gré de toutes les questions et de toutes les initiatives, dans notre lutte commune pour la justice et l'égalité. «Votre solidarité nous a non seulement rendus plus forts, mais elle m'a aussi profondément touché. Je ne l'oublierai jamais.

Dès le premier jour de mon mandat, l'Onu et l'Union africaine ont forgé un partenariat fondé sur le respect, un dialogue permanent et une solidarité sans faille », a indiqué M. Guterres. Il a affirmé que ces 10 dernières années, notre coopération a atteint de nouveaux sommets. Il a rappelé la mise en place des mécanismes communs pour la paix et la sécurité, le développement durable et les droits humains.

«Nous avons collaboré pendant la pandémie de Covid-19. Nous avons noué de nouveaux partenariats clés. Et nous avons adopté la résolution 2719 du Conseil de sécurité, texte historique qui ouvre la voie à un financement prévisible des opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine », a fait savoir le secrétaire général de l'Onu.

Selon lui, nous avons eu l'honneur de soutenir les priorités de l'Union africaine, que ce soit l'initiative Faire taire les armes, l'Agence humanitaire africaine ou encore la promotion de transitions politiques inclusives.

«Et nous nous tenons aux côtés de l'Afrique dans le combat qu'elle mène pour la justice au niveau mondial.

Ce faisant, nous nous dressons contre les séquelles laissées par l'esclavage et le colonialisme, notamment en répondant à votre appel à la mise en place de cadres de justice réparatrice. Nous agissons pour les objectifs de développement durable. Nous menons des actions ambitieuses contre les changements climatiques.

Et nous oeuvrons au renforcement du multilatéralisme pour le XXIe siècle en amorçant une réforme de l'architecture financière internationale et la réforme tant attendue du Conseil de sécurité de l'Onu », a-t-il dit.

Antonio Guterres a affirmé que l'absence de sièges permanents pour l'Afrique au Conseil est indéfendable. «Nous sommes en 2026, pas en 1946. À chaque fois qu'il est question de l'Afrique et du monde, il faut que l'Afrique ait voix au chapitre », a confié M. Guterres.