Afrique: Le continent s'engage dans la quête de l'autonomie en matière de production vaccinale

Addis-Abeba — Le continent africain a engagé une nouvelle dynamique pour consolider sa souveraineté sanitaire en mettant en place un programme continental destiné à développer la fabrication locale de vaccins et de produits médicaux.

L'initiative baptisée ACHIEVE Africa a été présentée en marge du 39e sommet de l'Union africaine, organisé à Addis-Abeba.

Ce programme ambitionne de consolider les capacités du continent dans la production de vaccins, la recherche biomédicale et l'harmonisation des cadres réglementaires, avec pour finalité de diminuer la dépendance aux importations de produits de santé.

À cette occasion, la ministre éthiopienne de la Santé, Mekdes Daba, a indiqué que l'Éthiopie met en place les fondations d'une industrie pharmaceutique nationale plus robuste, notamment à travers le développement des infrastructures et le renforcement du dispositif réglementaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a précisé que l'Autorité éthiopienne des aliments et des médicaments (EFDA) a obtenu la certification de niveau 3 de l'Organisation mondiale de la santé, une reconnaissance majeure appelée à accroître la crédibilité internationale du système de contrôle pharmaceutique du pays.

Cette avancée devrait faciliter l'exportation de médicaments et de vaccins fabriqués localement vers d'autres marchés africains et accélérer les procédures d'homologation lorsque les nouvelles unités de production seront opérationnelles.

La ministre a également souligné que les autorités encouragent l'implication du secteur privé, en favorisant les producteurs locaux dans les marchés publics et en mettant en place des incitations destinées à stimuler l'investissement dans l'industrie de la santé.

De son côté, le président zambien Hakainde Hichilema a insisté sur l'importance stratégique de cette initiative, rappelant les vulnérabilités révélées par la pandémie de Covid-19.

Selon lui, l'Afrique doit être capable de produire rapidement et en quantité suffisante ses propres vaccins et médicaments pour garantir sa sécurité sanitaire.

Il a estimé que l'autonomie du continent passera nécessairement par une capacité industrielle pleinement opérationnelle à l'échelle africaine.

Constatant les déséquilibres persistants dans la fabrication pharmaceutique, il a qualifié ACHIEVE Africa d'étape déterminante pour rééquilibrer la production.

L'objectif affiché de porter à 60 % la part de l'Afrique dans la production de vaccins et de produits pharmaceutiques d'ici 2040, a-t-il ajouté, devra désormais se traduire par des actions concrètes.

Enfin, le président a souligné la nécessité d'une meilleure harmonisation réglementaire entre les États et d'un arrimage du programme à la Zone de libre-échange continentale africaine afin de faciliter la circulation transfrontalière des produits de santé.

Parmi ses priorités, ACHIEVE Africa mettra l'accent sur la recherche génomique, le développement de vaccins et la prévention des maladies infectieuses telles que le VIH et la rougeole, marquant, selon les dirigeants, une étape charnière vers l'indépendance sanitaire du continent.