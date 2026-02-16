Cote d'Ivoire: Portrait/Karine Oulaté Aka (Experte en communication digitale) - Une guide passionnée dans les labyrinthes des réseaux sociaux

De zéro sur les bancs de l'école à héros dans l'univers du digital. En Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, elle a tissé sa toile et fait désormais partie des femmes influentes.

Très vite, certains l'ont surnommée le « couteau suisse » du digital. Son adaptabilité, sa polyvalence et son efficacité font de Karine Oulaté Aka une professionnelle redoutable et incontournable. Depuis quelque temps, l'experte en communication digitale, sur ses réseaux sociaux, parle de monétisation de contenu en Côte d'Ivoire.

« Quand on parle de monétisation, on parle de toutes les plateformes qui devraient être actives d'ici la fin de l'année ou courant 2026 : Meta (Facebook, Instagram, Messenger), Tik Tok, YouTube, etc. Sur Facebook, la monétisation concerne les vidéos, les photos, les textes, les stories, etc.

Donc même les kpakpato qui viennent regarder sans liker, sachez que grâce à vous aussi, on peut gagner de l'argent. Sur YouTube, si tu as bien déclaré ta vidéo et que quelqu'un la copie pour la publier sur sa chaîne, les vues générées chez cette personne peuvent te revenir. Pour bénéficier de la monétisation, il faudra être déclaré. Un cadre légal sera mis en place », explique la patronne de Ok digital communication qui travaille aux côtés de la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, sur cet important chantier.

Un post sur sa page aura suffi à la spécialiste pour expliquer le principe de la monétisation avec son hashtag le saviez-vous ? « Dès que j'ai une information, je la partage avec ce hashtag pour que les personnes puissent la retrouver plus facilement dans les recherches », relève-t-elle.

Des mots simples. Une expertise indiscutable. En effet, dans le digital, son domaine, la jeune femme est une reine. Et pourtant, elle vous dira qu'elle y est arrivée par hasard, confortant pour certains l'idée que le plus grand des programmateurs, en haut là-bas, avait déjà codé cette belle rencontre.

Le rebond manqué...

Après l'obtention de son Baccalauréat, Karine Oulaté rejoint la France. Aiguillonnée par sa famille, elle s'inscrit en Administration économique et sociale pour des études de fiscalité, puis enchaîne avec un master en Ressources humaines. Mais la jeune fille au physique athlétique rêvait de devenir basketteuse professionnelle, de paniers à trois points qui soulèvent les foules.

L'étudiante allie donc sport et études. Elle devient championne de France universitaire deux années consécutives et se qualifie pour le championnat d'Europe. Et puis, un geste malencontreux lors d'un match stoppa brusquement l'épopée sportive. Son rêve se fracasse. Les mots du médecin lui annonçant qu'elle ne jouera plus au basket à un haut niveau résonnent encore dans sa tête.

La star des terrains qui signait des autographes connaît une période sombre. Une existence qui doit se trouver un nouveau sens... C'est dans ces moments de dépression qu'un couloir se dessine lumineux. Laissant entrevoir un autre monde de possibilités : les métiers du digital. La jeune femme effectue des recherches sur ces nouveaux métiers qui la subjuguent.

L'étudiante se forme alors pour obtenir un master en Pratique professionnelle de l'internet (Pranet). Elle voit en internet, une opportunité de briller et de se connecter au monde. Avide de connaissance, elle a appris pratiquement tous les métiers d'internet, que ce soit la gestion des réseaux sociaux, la création de site internet, le codage d'application, l'infographie, le montage...

« Mon métier de cœur est le social-média management, la gestion des réseaux sociaux, le Community management. Ce sont les premiers métiers que j'ai embrassés. Et quand je suis revenue en Côte d'Ivoire, en fonction des besoins sur le marché du digital, j'ai dû me positionner sur un peu tout, l'accompagnement, la consultance du personnel branding, les formations en cybersécurité... », explique la spécialiste en communication digitale.

Trouver le bon couloir...

Et depuis cette rencontre avec les métiers du numérique, les étoiles s'alignent pour lui ouvrir un chemin pavé d'éloges. Très vite, ses compétences parlent pour elle. Et les informations basiques qu'elle qualifie de « banalités » deviennent des expertises pour une multitude d'internautes. Sollicitée à travers le monde, elle est celle vers qui de nombreuses personnes accourent lorsqu'elles rencontrent des difficultés avec leurs réseaux sociaux.

Pour beaucoup sur la toile, la jeune femme est une sorte de médecin de la dernière chance pour réanimer des profils et les sortir de l'unité des soins intensifs. Karine Oulaté est partenaire média et personnalité publique chez Meta. Avec le large sourire qui illumine toujours son visage, elle arpente les labyrinthes du monde digital pour accompagner les personnalités publiques dans leur communication et les entreprises dans leur transformation numérique.

Si elle ne signe plus des autographes, ce sont des centaines de personnes ayant bénéficié de son expertise qui lui tressent des lauriers parfumés de reconnaissance. Consolidant chaque jour un peu plus sa renommée.

La jeune fille à qui l'on a dit « Tu es nulle », telle une ritournelle, raconte avec beaucoup d'autodérision son histoire comme pour l'exorciser, redonner de l'espoir et remettre des destins dans de meilleurs starting-blocks. « Ton vaurien d'aujourd'hui peut devenir le directeur général de ton frère demain. Tu peux échouer à plusieurs reprises, être parmi les derniers pendant des années, jusqu'à ce que tu trouves ta voie et que tu brilles de mille feux », savoure-t-elle.

Des occasions qu'elle saisit toujours pour parler aux parents et aux enseignants. Elle leur rappelle que les enfants sont différents, avec des compréhensions différentes mais surtout que chaque enfant a de la valeur. Quand elle n'est pas happée par les algorithmes, occupée à sortir ses clients de l'ornière, à leur apprendre à déjouer les pièges sur les réseaux, la jeune femme vient en aide aux enfants de la rue à travers l'association « Cris du cœur ».

La spécialiste du digital accompagne et donne de l'espoir à des jeunes avec des vivres, des fournitures et des aides à l'insertion professionnelle. Elle célèbre chaque progrès, chaque réussite. Chaque enfant qui retrouve son chemin est aussi une belle victoire pour celle dont on n'attendait pas grand-chose.« L'un d'entre eux a réussi à son concours de police. Un autre a été recruté dans une entreprise de transport », confiait-t-elle un jour, les yeux pétillants de bonheur. Heureuse comme un redresseur de tort.

Avec d'anciennes coéquipières avec qui elle a joué ici à Abidjan, elle a aussi créé un club de basket féminin. Ce club prometteur, exclusivement géré par des femmes, lui donne de grandes satisfactions. Distinguée Chevalier de l'Ordre du mérite pour son engagement dans l'économie numérique et sacrée Femme africaine la plus influente dans le numérique aux African Talent Awards, Karine Oulaté est une figure incontournable du digital ivoirien. En plus de ses compétences numériques, la jeune chef d'entreprise est une personnalité attachante et surtout une belle source d'inspiration.