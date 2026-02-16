Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 16 février 2026

revue de presse

Clôture des travaux du 39e sommet de l'UA à Addis-Abeba

Les travaux de la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) ont pris fin dimanche après-midi dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, avec la participation du Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors du 2e et dernier jour de ce sommet, organisé sous le thème "Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063", plusieurs rapports ont été présentés, notamment le rapport annuel du président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que des rapports relatifs à l’Agenda 2063, au Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique, au thème de l’Union africaine pour l’année 2025, ainsi qu’aux principales initiatives continentales conduites par la Banque africaine de développement. (Source : Algérie Press Service)

Nigeria : Au moins 46 morts dans une attaque dans l’État du Niger



Au moins 46 morts après une attaque meurtrière dans l’État du Niger. Des hommes armés à moto ont envahi trois villages de la zone de Borgu, semant la terreur.

À Konkoso, le bilan est lourd, 38 personnes abattues ou égorgées, des maisons réduites en cendres, et des corps encore retrouvés ce samedi. Les assaillants, plus de 80 hommes répartis sur 41 motos, ont frappé en plein matin, d’abord à Tungar Makeri (6 morts), avant de se diriger vers Konkoso. Ces violences rappellent le massacre de plus de 160 personnes début février dans l’État voisin de Kwara. (Source: Africanews)

Tchad : Mort du touriste français porté disparu dans l’est

Décès de Paul Ferreri, touriste français porté disparu dans l’après-midi du mercredi 11 février dans la zone touristique de Guelta de Bachidé au Tchad.

Le ministère tchadien du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat a informé, dans un communiqué publié ce vendredi 13 février, du décès d’un touriste survenu sur le territoire tchadien.

Selon les autorités, l’incident concerne un ressortissant français retrouvé sans vie dans la matinée du 13 février aux alentours du site touristique situé dans la région de l’Ennedi Est. (Source : APA News)



Niger: Le général Tiani ouvre la porte à une restitution de l'uranium à Orano

Dans son discours, Abourahamane Tiani l'a répété : l'uranium de la mine d'Arlit est désormais propriété pleine et entière de l'État. « L'uranium. Il est nigérien, le Niger a investi. »

Mais vendredi, le chef de l'État s'est dit aussi prêt à restituer à la France une partie de l'uranium produit par Orano avant la reprise de la mine par le Niger. « La France a ses 63,4% de 156 231 tonnes. S’ils veulent demain qu'on leur envoie ça, nous payons nous-mêmes le transport pour leur envoyer parce qu'ils étaient là au moment où ça a été produit. Mais tout ce qui a été produit par la suite est nigérien. Et restera nigérien, inshallah » (Source: RFI)



Afrique : Ligue des Champions et Coupe de la Confédération : Tirages CAF attendus le 17 Février au Caire



La Confédération Africaine de Football (CAF) effectuera les tirages au sort des quarts de finale de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2025/26 et de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2025/26 au siège de la Fédération Égyptienne de Football (EFA), le mardi 17 février 2026, au Caire.

Le tirage au sort des quarts de finale de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération est prévu à 13h00 (heure du Caire) / 11h00 GMT, suivi du tirage au sort de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions à 14h00 (heure du Caire) / 12h00 GMT. (Source: CAF)

CEMAC : 9,4 milliards de dollars levés sur le marché des titres publics en 2025



Les principales émissions proviennent du Gabon, du Congo et du Cameroun. Le Gabon a placé l’équivalent de 2,5 milliards de dollars (près de 1 450 milliards FCFA), tandis que le Congo a mobilisé 2 milliards de dollars (environ 1 160 milliards FCFA). Le Cameroun figure également parmi les gros emprunteurs de l’année, contribuant de manière significative à ce total régional. Les ressources obtenues ont été destinées en priorité à la réduction des déficits budgétaires et au financement de projets d’infrastructures et de développement à long terme. (Source: Beninwebtv)

Gabon : L’État suspend droits et taxes sur les produits de base pour freiner la vie chère

Le Gabon annonce une suspension de six mois des droits et taxes sur des produits de grande consommation pour protéger le pouvoir d’achat, sur instruction du président Brice Clotaire Oligui Nguema.

Face à la hausse persistante des prix, le gouvernement gabonais a décidé de suspendre, pour six mois, les droits et taxes sur une large gamme de produits essentiels. L’annonce a été faite dimanche 15 février par le Ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la vie chère. (Source: Africa Radio)

Burkina Faso : Une série d’attaques jihadistes fait au moins une dizaine de morts

Le Burkina Faso a été la cible en fin de semaine d’une série d’attaques de jihadistes présumés visant des détachements militaires dans le nord et l’est du pays. Le bilan atteint au moins une dizaine de morts, a-t-on appris dimanche 15 février.

Le détachement de Titao, chef-lieu de la province du Loroum (Nord), a été « ciblé par un groupe de plusieurs centaines de terroristes » ce samedi 14 février, a indiqué dimanche une source sécuritaire de la région. Si celle-ci n’a pas précisé de bilan humain, elle affirme que des « installations techniques » et une partie du camp militaire ont été détruits. (Source: Jeune Afrique)

RDC : Le Gouvernement réduit les délais d'exécution des dépenses publiques

Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, a procédé vendredi 13 février à l'opérationnalisation de la déconcentration de l'ordonnancement des dépenses publiques en République démocratique du Congo.

Cette réforme structurante s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique pluriannuel de modernisation de la Gestion des Finances Publiques (GFP), coordonné par le COREF. Elle vise à renforcer l'efficacité, la transparence et la crédibilité de l'exécution budgétaire, conformément à la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011.

La déconcentration de l'ordonnancement rapproche la prise de décision en matière d'engagement et de paiement des centres de responsabilité sectoriels. Cette politique permet de réduire les délais de paiement, d'améliorer la redevabilité des gestionnaires et de fluidifier l'exécution des dépenses publiques. (Source : Radio Okapi)

Madagascar : 37 millions $ mobilisés par la Banque mondiale en réponse aux cyclones

La Banque mondiale mobilise une enveloppe de 37 millions $ pour répondre aux besoins pressants des populations touchées par les cyclones Fytia et Gezani.

Dans un communiqué publié le vendredi 13 février 2026, l’institution financière indique que ce premier plan de réponse profitera à 40 000 ménages. Il comprend des transferts monétaires sociaux, des programmes « argent contre travail », des compléments nutritionnels, le rétablissement des services d’eau et d’électricité, ainsi que le renforcement de la coordination nationale. (Source : Agence Ecofin)