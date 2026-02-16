Afrique: Sommet de l'UA à Addis-Abeba - Soutien inflexible de la Tunisie à la cause palestinienne

Tunis — Les travaux de 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont achevés, dimanche, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le sommet se veut une tribune de dialogue et de concertation entre les responsables africains sur plusieurs questions-clés liés à l'avenir de l'Afrique et à ses partenariats.

Le sommet a été également l'occasion d'adopter une série de résolutions présentées par le Conseil exécutif de l'UA dans plusieurs domaines liés à la paix et à la sécurité en Afrique, aux programmes d'intégration économique et à la sécurité de l'eau et de l'énergie.

Lors l'examen du rapport du Sommet sur la situation en Palestine et au Moyen-Orient, cite un communiqué du département, le ministre des affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé la ferme position de principe de soutien de la Tunisie en faveur de la lutte du peuple palestinien, de son droit à disposer de lui-même et de créer son un État pleinement souverain et indépendant sur l'ensemble du territoire palestinien avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de ce sommet, Nafti n'a pas manqué l'occasion pour saluer la solidarité africaine avec le peuple palestinien, notamment, la position "honorable" de l'Union africaine face aux attaques perpétrées dans les territoires palestiniens depuis deux ans, pressant la communauté internationale d'assumer sa responsabilité afin garantir la pérennité du cessez-le-feu et protéger le peuple palestinien.