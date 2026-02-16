Afrique: Sommet de l'UA à Addis-Abeba - Soutien inflexible de la Tunisie à la cause palestinienne

15 Février 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par MHA

Tunis — Les travaux de 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont achevés, dimanche, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le sommet se veut une tribune de dialogue et de concertation entre les responsables africains sur plusieurs questions-clés liés à l'avenir de l'Afrique et à ses partenariats.

Le sommet a été également l'occasion d'adopter une série de résolutions présentées par le Conseil exécutif de l'UA dans plusieurs domaines liés à la paix et à la sécurité en Afrique, aux programmes d'intégration économique et à la sécurité de l'eau et de l'énergie.

Lors l'examen du rapport du Sommet sur la situation en Palestine et au Moyen-Orient, cite un communiqué du département, le ministre des affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé la ferme position de principe de soutien de la Tunisie en faveur de la lutte du peuple palestinien, de son droit à disposer de lui-même et de créer son un État pleinement souverain et indépendant sur l'ensemble du territoire palestinien avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de ce sommet, Nafti n'a pas manqué l'occasion pour saluer la solidarité africaine avec le peuple palestinien, notamment, la position "honorable" de l'Union africaine face aux attaques perpétrées dans les territoires palestiniens depuis deux ans, pressant la communauté internationale d'assumer sa responsabilité afin garantir la pérennité du cessez-le-feu et protéger le peuple palestinien.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.