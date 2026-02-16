Tunisie: Inscription du 'Fort historique de Ghar El Melh' et de Sidi Bou Saïd sur la liste définitive du patrimoine dans le monde islamique de l'ICESCO

TUNIS/Tunisie — "Le Fort historique de Ghar El Melh" a été inscrit sur la Liste définitive du patrimoine dans le monde islamique de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) par le Comité du patrimoine dans le monde islamique (CPI), comportant également l'inscription de Sidi Bou Saïd sur sa liste définitive de l'ICESCO, avec une recommandation à ce sujet à l'UNESCO a déclaré, à l'agence TAP, le Directeur de la Culture de l'ICESCO et ancien ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zinelabine.

Fort historique de Ghar El Melh dans les 117 nouveaux sites historiques et éléments culturels de l'ICESCO

Cette inscription du Fort historique de Ghar El Melh, bâti au 17ème siècle, figure dans les 117 nouveaux sites historiques et éléments culturels de 16 pays sur les listes du patrimoine dans le monde islamique de l'ICESCO, au vu de son caractère exceptionnel, a été faite à l'issue de la 13ème réunion du CPI organisée 10 au 12 février 2026 à Tachkent (Ouzbékistan). Elle porte ainsi à 841 le nombre total de sites et d'éléments inscrits sur les listes du patrimoine de l'ICESCO, a-t-il ajouté.

Inscription de Sidi Bou Saïd sur la liste définitive de l'ICESCO et recommandation à l'UNESCO

" Par ailleurs, le dossier d'inscription de Sidi Bou Saïd a également suscité l'attention du Comité du patrimoine dans le monde islamique et a fait l'objet d'une inscription sur la liste définitive de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture depuis 2022, afin de promouvoir l'idée et le projet lors de cette réunion à Tachkent, et le CPI a décidé de réserver une mention particulière à cette inscription, ainsi qu'une recommandation spéciale auprès de l'UNESCO" a fait savoir le Directeur de la Culture de l'ICESCO.

"La raison est le caractère exceptionnel de Sidi Bou Saïd, en tant que village au site naturel et culturel unique au monde qui a besoin d'inscription, de sauvegarde et de valorisation, y compris de par son aspect touristique, de villégiature à l'architecture particulière et de par le développement artisanal ancré dans l'histoire de la région" a ajouté Mr Zinelabine à l'agence TAP.

" C'est une initiative que nous avons prise pour impulser le dossier à L'UNESCO au vu de la valeur attractive muséale et artistique méditerranéenne de Sidi Bou Saïd et de par la présence du Centre des musiques arabes et Méditerranéennes (Palais du Baron d'Erlanger) ".

" C'est le devoir de L'ICESCO d'être à l'appui de telles initiatives d'appui, de soutien et d'accompagnement des inscriptions sur sa liste autant que sur celle des listes définitives, matérielles et immatérielles de L'UNESCO, parmi lesquels, et non des moindres aussi, l'île de Djerba, officiellement inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 18 septembre 2023 " a-t-il affirmé.

Mr Zinelabine a relevé que les travaux du CPI (10-12 février 2026) se sont tenus dans le cadre de la proclamation de Samarcande capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2025, ont porté sur l'examen et l'adoption d'un ensemble de décisions et de documents stratégiques.

À cet égard, le Comité a approuvé la vision du CPI de l'ICESCO et examiné la mise en oeuvre des décisions de sa précédente réunion et des recommandations de la Conférence des ministres de la Culture à Djeddah. Il a également adopté le document " Initiative du Portail du patrimoine dans le monde islamique ".