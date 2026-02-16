Sénégal: Me Babacar Ndiaye - 'La reconquête du titre continental est l'objectif fixé à Cheikh Sarr'

Dakar — La Fédération sénégalaise de basket (FSB) a assigné au nouveau sélectionneur de l'équipe nationale féminine, Cheikh Sarr, l'objectif de reconquérir le titre continental à l'occasion de l'Afrobasket 2027, a-t-on appris de son président, Maitre Babacar Ndiaye.

"L'objectif fixé à Cheikh Sarr est la reconquête de l'Afrobasket 2027", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS. Le Sénégal, quatrième lors du dernier Afrobasket en 2025 en Côte d'Ivoire, est la nation la plus titrée du continent chez les filles avec onze trophées continentaux, dont le dernier remporté en 2015 Cheikh Sarr, technicien sénégalais et instructeur FIBA, la fédération internationale de basket, a été nommé jeudi sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal.

En charge des équipes nationales féminine et masculine de basketball du Rwanda depuis 2021, il avait résilié son contrat à l'amiable. Enseignant-chercheur à l'UFR des Sciences de l'éducation, de la formation et du sport de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint Louis, Cheikh Sarr avait déjà coaché les Lionnes à la Coupe du monde féminine 2018. Il avait aussi conduit les Lions du basketball au deuxième tour de la Coupe du Monde FIBA 2014. Selon son président, la FSB a toujours privilégié les techniciens locaux pour diriger les sélections nationales.

"Nous avons senti la motivation de l'entraineur. Il a le profil pour faire le travail. Il n'a jamais été coupé du basketball africain. Avec le Rwanda, Cheikh Sarr a fait toutes les dernières compétitions continentales. Il est au diapason du basketball africain et mondial", a insisté le président de la FSB pour justifier le choix porté sur le technicien sénégalais. Sarr a déjà entamé le travail en perspective du tournoi qualificatif à la Coupe du Monde féminine de basketball féminin prévue en Allemagne du 4 au 13 septembre 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Lionnes vont disputer les éliminatoires de cette compétition, du 11 au 17 mars 2026, à San Juan (Porto Rico). Le Sénégal est logé dans le groupe B, en compagnie de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de Porto Rico, de l'Espagne et de l'Italie, un groupe très relevé pour les Lionnes qui devront faire face à la crème du basketball mondial. "Nous sommes dans une poule relevée", a admis le président de la Fédération sénégalaise de basket, mais il faut "jouer avec les meilleurs pour progresser".