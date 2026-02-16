Sénégal: Diourbel - Des acteurs locaux planchent sur le développement local

15 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par MS//BK

Diourbel — Le mouvement Dekkal Diourbel (centre) a organisé, samedi, un forum de réflexion sur le développement local, en vue d'identifier les difficultés et les défis économiques à relever pour dynamiser cette ville à partir de ses ressources endogènes.

Cette rencontre avait pour objectif de favoriser des échanges entre acteurs locaux sur les contraintes économiques et sociales auxquelles la ville se trouve confrontée, afin de dégager des pistes de solutions qui seront consignées dans un document de référence, a expliqué le président du mouvement, Daouda Tall.

Selon lui, ce document va servir de base pour une meilleure planification de l'avenir de la ville à partir de son potentiel. Il a également insisté sur la nécessité d'une mobilisation des autorités étatiques et locales pour accompagner les couches vulnérables et stimuler le développement local. Le forum a été précédé, dans la matinée, par une consultation médicale gratuite et une opération de don de sang.

