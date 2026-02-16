Sénégal: Fenêtre qualificative Qatar 2027 - Me Babacar Ndiaye explique les raisons du choix de Dakar

Dakar — Le choix porté sur Dakar pour abriter la fenêtre qualificative de la Coupe du monde FIBA Qatar 2027, à partir du 26 février prochain, correspond à la volonté de FIBA-Afrique de donner un cachet populaire à ce rendez-vous, a soutenu le président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSB), Maitre Babacar Ndiaye.

"Le choix du Sénégal par FIBA-Afrique, c'est pour avoir de l'ambiance. On veut que cette fenêtre soit belle, populaire", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS. Le Stadium Marius Ndiaye va abriter, du 26 février au 1er mars, la fenêtre qualificative de la Coupe du monde FIBA Qatar 2027. "D'ici mercredi, tout sera fin prêt. On commencera à accueillir les équipes à partir du 21 février. La pose du parquet sera prête le 20 février. Le tournoi va démarrer le 26 février", a indiqué le président de la FSB, selon qui les préparatifs se passent bien.

"Nous avons fait les réservations d'hôtels pour les équipes et pour l'équipe nationale du Sénégal. Nous avons reçu les plans de vols des équipes qui vont participer, la liste des arbitres et des officiels de la FIBA. Nous sommes en train de faire des travaux nécessaires de réhabilitation de la Salle Marius Ndiaye", a-t-il signalé. Selon le président de la Fédération sénégalaise de basket, l'objectif du Sénégal est de gagner les trois matchs qu'il doit disputer lors de ce tournoi.

"Les trois premiers vont se qualifier. Au second tour, les qualifiés vont conserver les points acquis lors de la première phase. Nous voulons faire un bon premier tour et organiser une deuxième fenêtre à Dakar, en gagnant nos matchs pour nous qualifier à la Coupe du monde, notre objectif majeur", a souligné Me Ndiaye. Il a évoqué un possible forfait de Brancou Badji et Mbaye Ndiaye. Les équipes engagées dans la fenêtre 2 des qualifications pour la Coupe du monde FIBA Qatar 2027ont été réparties en deux groupes de quatre.

Le Groupe B comprend la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de Madagascar et du Sénégal. Le Sénégal accueille les rencontres du Groupe B au Stadium Marius Ndiaye, à Dakar. Le Groupe D réunit l'Angola, l'Égypte, le Mali et l'Ouganda.

L'Égypte sera l'hôte du Groupe D dont les matchs sont prévus au Borg Al Arab Sports Hall, à Alexandrie. Les trois premières équipes des groupes A, B, C et D vont accéder au deuxième tour, lors duquel les 12 dernières formations se disputeront les cinq tickets pour le Mondial. Les équipes qui vont terminer à la dernière place de leur groupe seront éliminées.