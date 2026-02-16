Afrique: Kaolack - Le trophée de la CAN présenté aux autorités et à la population

Kaolack — Le trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, remporté par les Lions du football le 18 janvier dernier à Rabat, au Maroc, été présenté samedi aux populations de Kaolack (centre), dans le cadre d'une tournée nationale baptisée "Delloo Njukkel".

A son arrivée dans la capitale du Saloum, la délégation de la Fédération sénégalaise de football (FSF), avec en son sein le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, s'est rendue d'abord à la gouvernance pour présenter la Coupe au chef de l'exécutif régional, Mouhamadou Moctar Watt.

Après l'étape de la gouvernance, la délégation s'est retrouvée au stade Lamine Guèye où, déjà, une foule immense attendait l'arrivée du trophée, en présence des autorités admiratives et territoriales et des acteurs locaux du mouvement sportif, dans une bonne ambiance festive. Dans ce temple du football, les différents intervenants, animés d'un sentiment de fierté après le deuxième sacre continental de l'équipe nationale de football, ont mis en évidences les enseignements qui devraient en être tirés.

Ils ont surtout souligné le comportement "exemplaire" des hommes du technicien, Pape Bouna Thiaw. Selon le préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, la "forte mobilisation" des populations et des acteurs du sport "illustre parfaitement" leur amour pour le football et leur attachement à leur équipe nationale.

"Je tenais à féliciter et à remercier la Fédération sénégalaise de football pour l'organisation de cette tournée nationale et, surtout, pour avoir retenu la ville de Kaolack comme une des étapes. Il est évident que c'était l'initiative qui était attendue, mais qui est magnifiée par tous les Sénégalais qui ont vécu la ferveur, qui ont souffert de l'intensité de l'émotion qui caractérise la Coupe d'Afrique des nations", a déclaré M. Ndiaye. Saluant

l'idée de permettre à tous ces Sénégalais de communier autour du trophée et de "cette glorieuse et éclatante victoire des vaillants Lions", le préfet a relevé l'amour que les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont pour la patrie. "Nous sommes tous d'avis qu'ils (les représentants sénégalais à la dernière CAN) ont été des porte-drapeaux solides, mais également des ambassadeurs qui ont réjoui et honoré toute la nation sénégalaise", a fait valoir Latyr Ndiaye.

Il a eu une pensée pour les supporters encore dans les liens de la détention au Maroc, tout en disant espérer qu'ils seront bientôt libérés et accueillis dans leur pays, "en héros, comme l'ont été les joueurs".Les évènements qui ont marqué la finale de la CAN 2025 doivent inspirer davantage pour que le sport, en particulier le football, "demeure, non pas une source de division ou de haine, mais un sport qui passionne les hommes, qui unit les peuples et qui fédère les Etats", a-t-il dit.

"Cette victoire, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que le football local rencontre encore beaucoup de difficultés et les défis à relever sont énormes. Donc, je lance un appel à tous les acteurs du sport, du football en particulier, à redoubler d'efforts pour que le Sénégal se maintienne dans cette position dans le football africain", a conclu le préfet de Kaolack.