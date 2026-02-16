Sénégal: Louga - Une voiture folle provoque deux morts à Dielerlou, dont une femme enceinte

Louga — Un automobiliste engagé dans une course folle avec un autre conducteur a perdu le contrôle de sa voiture avant de percuter deux personnes, dont une femme enceinte tuée sur le coup, samedi soir, à Dielerlou, un village de la commune de Nguidilé, dans le département de Louga, a appris l'APS de source sécuritaire.

La deuxième victime, identifiée comme étant le jeune frère de l'époux de la femme enceinte, a succombé à ses blessures peu après son évacuation à l'hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga, indique la même source. L'accident s'est produit vers 21h30 lorsque conducteur des deux véhicules roulant à vive allure a perdu le contrôle de sa voiture avant de percuter les deux victimes qui marchaient au bord de la route. La gendarmerie a arrêté le conducteur du véhicule mis en cause dans cet accident et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame.