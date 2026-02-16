Sénégal: Louga - Une voiture folle provoque deux morts à Dielerlou, dont une femme enceinte

15 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — Un automobiliste engagé dans une course folle avec un autre conducteur a perdu le contrôle de sa voiture avant de percuter deux personnes, dont une femme enceinte tuée sur le coup, samedi soir, à Dielerlou, un village de la commune de Nguidilé, dans le département de Louga, a appris l'APS de source sécuritaire.

La deuxième victime, identifiée comme étant le jeune frère de l'époux de la femme enceinte, a succombé à ses blessures peu après son évacuation à l'hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga, indique la même source. L'accident s'est produit vers 21h30 lorsque conducteur des deux véhicules roulant à vive allure a perdu le contrôle de sa voiture avant de percuter les deux victimes qui marchaient au bord de la route. La gendarmerie a arrêté le conducteur du véhicule mis en cause dans cet accident et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.