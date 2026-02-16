Sénégal: SUTRAIL - Babacar Guèye rempile, promet de s'investir pour la relance du chemin de fer

Thiès — Le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du rail (SUTRAIL), Babacar Guèye, qui entame un deuxième mandat à la tête de cette organisation, a déclaré que la question de la relance du chemin de fer sera au cœur de son action durant les cinq prochaines années.

Babacar Guèye a rempilé pour un deuxième mandat au poste secrétaire général du SUTRAIL à l'issue d'une assemblée générale tenue samedi à This. "Aujourd'hui, nous avons déjà franchi une première étape, où nous avons enregistré quelques avancées notamment [en termes de] respect des droits du travailleur [...] et nous nous interrogeons dès à présent sur les perspectives", a déclaré le syndicaliste. Selon lui, l'accord d'entreprise, le respect l'orientation "discutée et validée" lors des états généraux sur les transports publics, la réhabilitation et la modernisation du réseau ferré constituent les défis de son nouveau mandat.

"Il nous reste encore un chantier" à réaliser, a soutenu le secrétaire général réélu du SUTRAIL, évoquant la finalisation de l'accord d'entreprise entamé depuis quelques mois, le respect de l'orientation discutée et validée lors des états généraux des transports publics, où les acteurs avaient convenu d'œuvrer à la réhabilitation et à la modernisation du réseau ferré, "pour avoir un chemin de fer performant qui participera à la relance du développement socio-économique".

Le responsable syndical a invité les autorités à "rester cohérentes" concernant la démarche déjà entamée. "Nous disons aux autorités d'être cohérentes et constantes sur la démarche. Nous avons démarré des études de la situation depuis novembre. [Ce qui constitue] la première phase", a-t-il dit. "A l'issue de ces études, nous voulons que l'État accélère les choses, en trouvant des financements qui vont nous permettre de démarrer les chantiers le plus rapidement possible", a affirmé Babacar Guèye.

"Aucun pays ne peut se développer sans un réseau ferroviaire et un réseau routier performants", a pour sa part affirmé le secrétaire général de la CNTS/FC, Cheikh Diop. Il justifie ainsi le fait que la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS/FC) a "toujours été engagée aux côtés du SUTRAIL, afin que le réseau ferroviaire sénégalais soit pris en charge par les autorités, pour son renouvellement mais aussi pour sa relance effective".