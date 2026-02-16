Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: Foot/Éliminatoires Mondial U-20 Dames - La RDC éliminée malgré sa victoire face à la Côte d'Ivoire

Les Léopards Dames U-20 ont remporté leur match retour face à la Côte d'Ivoire (1-0), samedi 14 fevrier au Stade Kibassa Maliba, dans le cadre du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U-20 prévue en 2026 en Pologne.

Malgré ce succès, les Congolaises dirigées par la coach Sandra Makombele ne poursuivront pas l'aventure. La victoire est insuffisante pour renverser le score du match aller, où la RDC s'était inclinée 2-0 à Abidjan face aux Ivoiriennes de l'entraîneur Mathieu Esopito.

Avec un score cumulé de 2-1 en faveur de la Côte d'Ivoire, les Léopards Dames U-20 voient leur rêve de qualification pour le Mondial 2026 s'arrêter. Malgré leur détermination et le soutien du public de Lubumbashi, elles quittent la compétition au 3e tour.