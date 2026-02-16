Ile Maurice: La Grande Nuit de Dévotion

15 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Sumeet Mudhoo

Ce soir, nous célébrons Maha Shivratri, la grande nuit sacrée dédiée à Shiva. Cette fête est un moment de profonde spiritualité, de méditation et de dévotion. Elle symbolise la victoire de la lumière sur l'obscurité et de la connaissance sur l'ignorance. Les fidèles jeûnent, prient et chantent des mantras tout au long de la nuit afin d'honorer Lord Shiva et de rechercher ses bénédictions.

Cette nuit sacrée est marquée par l'union divine de Shiva et de Parvati, symbole d'harmonie, d'équilibre et de puissance spirituelle. Elle nous invite à purifier notre esprit, à renforcer notre foi et à avancer sur le chemin de la paix intérieure.

La célébration comprend également le Char Pahar ki Pooja, une série de quatre périodes de prière réparties tout au long de la nuit.

Chaque pahar possède une signification particulière, représentant différentes étapes de dévotion, de méditation et de communion avec le divin.

