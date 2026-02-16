Afrique de l'Est: Authenticité et promotion durable au coeur des ambitions régionales

L'union des Comores a pris les rênes de l'Association des Îles Vanille avec la passation le 4 février à l'hôtel Itsandra Beach, à Moroni, en présence des représentants des îles membres. La principale mission de l'organisation régionale, qui regroupe Maurice, les Seychelles, Mayotte, La Réunion, Madagascar et les Comores, est de coordonner et renforcer la promotion touristique des îles de l'océan Indien sur les marchés internationaux. Elle est placée sous la direction du Réunionnais Pascal Viroleau.

Cette passation de présidence présente une opportunité touristique et plus largement de développement et de visibilité internationale. L'Union des Comores représente aujourd'hui ce que beaucoup de destinations ont perdu : authenticité, naturalité et sincérité de l'expérience touristique. Entre paysages volcaniques dominés par le mont Karthala, lagons préservés, biodiversité marine exceptionnelle et culture vivante, l'archipel possède un capital touristique rare dans l'océan Indien.

Maurice avait été reconduite à la présidence en juin 2025, à l'assemblée générale tenue en marge du Salon international du tourisme ; le ministre délégué au Tourisme, Sydney Pierre, en avait alors pris les rênes pour six mois.

«Mon mandat aura été court en raison du changement de gouvernement. Mais la durée d'un mandat ne définit ni son impact, ni la direction que l'on peut impulser lorsque l'on partage une vision claire et collective», a-t-il souligné. Conscient du renouvellement institutionnel fréquent au sein des Îles Vanille, il y aura davantage de flexibilité dans le fonctionnement de l'association afin d'assurer la continuité des actions et de maintenir une dynamique collective, peu importe la gouvernance en place.

Diversité des destinations

Sydney Pierre nous indique qu'il travaillait déjà avec l'association lorsqu'il dirigeait des hôtels à Maurice, à La Réunion et aux Seychelles et qu'il a beaucoup collaboré avec les Îles Vanille. «L'ambition est de positionner la région Vanille comme l'une des plus belles destinations touristiques du monde.»

Elle est exceptionnelle par la diversité de ses destinations, la richesse de ses identités culturelles et l'authenticité de ses expériences malgré les défis financiers, structurels, environnementaux ou conjoncturels. «Jusqu'ici», ajoute-t-il, «les Îles Vanille étaient surtout axées sur la croisière, qui reste un marché important.»

D'ailleurs, sous le leadership de Pascal Viroleau, un travail structuré a été lancé pour développer le segment croisière et améliorer la connectivité entre les îles, diversifier les profils de visiteurs et accroître les retombées économiques à travers une approche coordonnée et durable au niveau régional.

«Mais je voulais et je souhaite continuer à promouvoir la région dans sa globalité au-delà de l'accès aérien, qui reste un frein. Par le passé, nous avons essayé de développer cet accès et d'attirer des compagnies pour relier les îles entre elles.» L'absence de vols directs entre certaines îles ne devrait pas être un obstacle au développement touristique.

Commission marketing

Mettre en avant chaque destination - individuellement ou combinée, renforce la notoriété de l'ensemble des Îles Vanille et consolide la marque sur les marchés internationaux. «J'ai une autre vision : faire la promotion globale des Îles Vanille.» Placer la visibilité de la région est au cœur des priorités pour renforcer la présence des îles sur les marchés et ancrer durablement la marque Îles Vanille dans l'esprit des professionnels du tourisme.

C'est dans cet élan, qu'une nouvelle commission marketing a été créée sous la présidence de Sydney Pierre. Elle devra redéfinir la stratégie marketing, renforcer le positionnement international de la région et, surtout, concrétiser les ambitions collectives des îles membres.

Pour le ministre délégué, la force n'est pas dans l'uniformité mais dans la diversité. «La diversité de nos îles, nos cultures, nos produits et nos positionnements constitue notre plus grand atout. C'est cette pluralité qui rend notre région attractive, crédible et unique sur la scène touristique internationale.» Sans oublier que l'océan Indien est une région vulnérable, faisant face à la standardisation des offres, à la pression sur les ressources et parfois à la tentation de modèles touristiques inadaptés à leurs réalités insulaires.

La valorisation des îles se fera dans une approche responsable. La promotion touristique ne peut se faire sans tenir compte des défis environnementaux majeurs qui les touchent. Le réchauffement des océans, l'érosion des plages, le blanchissement des coraux et la protection des espèces marines représentent des enjeux réels et urgents.

«C'est pourquoi le développement durable doit impérativement être placé au cœur de nos réflexions, de nos stratégies et de nos décisions futures. La préservation de nos écosystèmes n'est pas seulement une responsabilité morale, mais elle conditionne directement l'avenir de notre attractivité touristique et la transmission de ce patrimoine naturel aux générations futures.»

Après plus de trois décennies consacrées au développement touristique dans l'océan Indien, en Europe, en Asie et en Afrique, Sydney Pierre affirme que «l'avenir du tourisme régional ne se joue plus sur les volumes, mais sur la valeur, le sens et la différenciation».

