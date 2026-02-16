Ile Maurice: Sud de l'Inde/Chennai - Carrefour de culture, d'innovation et de traditions

Chennai est la capitale de l'État du Tamil Nadu, situé dans le sud de l'Inde. Elle figure parmi les plus grandes villes du pays. Centre majeur de commerce, de culture et d'éducation, la ville dévoile dès l'arrivée à l'aéroport une architecture moderne, mêlant design contemporain et touches culturelles.
En parcourant la ville, on découvre ses longues plages, ses temples historiques, ses musées et ses galeries d'art, ainsi que son importance en tant que pôle industriel. Le shopping occupe également une place centrale, avec des centres commerciaux modernes et des marchés traditionnels réputés pour leurs soieries, bijoux, épices et artisanat local.
Chennai se distingue par sa riche culture traditionnelle, notamment la musique carnatique, la danse (le bharata-natyam) et la cuisine tamoule, connue pour ses plats épicés, tout en étant un important carrefour éducatif grâce à ses universités et instituts de recherche.
Inspiré du patrimoine du Tamil Nadu, le décor de l'aéroport de Chennai mêle modernité et culture tamoule.
- Le temple Kapaleeshwarar à Mylapore est un exemple emblématique de l'architecture dravidienne, dédié au dieu Shiva.
- Le biryani est toujours accompagné de condiments comme le raita (yaourt aux oignons ou au concombre), du piment et le gravy épicé.
- Le «filter coffee», préparé selon une méthode traditionnelle, est une boisson profondément ancrée dans la culture du sud.
- Les auto-rickshaws sont facilement reconnaissables à leur couleur jaune et noire.
- Les goyaves locales sont réputées pour leur chair croquante et leur goût sucré légèrement acidulé.
- Le jus de melon d'eau est très populaire et apprécié pour sa fraîcheur naturelle, sa richesse en eau et son effet désaltérant face à la chaleur tropicale dans la région.
- Le Westside - Citi Centre Mall est un grand magasin moderne très fréquenté dans le centre commercial.
- Les sculptures reflètent la richesse de l'art tamoul, allant des statues en pierre des temples dravidiens aux œuvres contemporaines.