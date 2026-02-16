Ile Maurice: Sud de l'Inde/Chennai - Carrefour de culture, d'innovation et de traditions

Chennai est la capitale de l'État du Tamil Nadu, situé dans le sud de l'Inde. Elle figure parmi les plus grandes villes du pays. Centre majeur de commerce, de culture et d'éducation, la ville dévoile dès l'arrivée à l'aéroport une architecture moderne, mêlant design contemporain et touches culturelles.

En parcourant la ville, on découvre ses longues plages, ses temples historiques, ses musées et ses galeries d'art, ainsi que son importance en tant que pôle industriel. Le shopping occupe également une place centrale, avec des centres commerciaux modernes et des marchés traditionnels réputés pour leurs soieries, bijoux, épices et artisanat local.

Chennai se distingue par sa riche culture traditionnelle, notamment la musique carnatique, la danse (le bharata-natyam) et la cuisine tamoule, connue pour ses plats épicés, tout en étant un important carrefour éducatif grâce à ses universités et instituts de recherche.

Inspiré du patrimoine du Tamil Nadu, le décor de l'aéroport de Chennai mêle modernité et culture tamoule.

