Sénégal: Demba Ba, Djilobodji, Mendy, Coulibaly... - « Blues », joies et regrets des « Lions » passés par Chelsea

Avant Mamadou Sarr qui est retourné à Londres lors du dernier mercato, 5 autres sénégalais ont porté le maillot bleu de Chelsea, avec des fortunes diverses. Il s'agit de Demba Ba, Papy Djilobodji, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Nicolas Jackson. Si Édouard Mendy s'est imposé en remportant des trophées majeurs, d'autres comme Papy Djilobodji ont vu leur rêve virer au cauchemar.

Des cinq joueurs sénégalais passés par Chelsea avant Mamadou Sarr, Demba Bâ fait office de pionnier. En club, l'ancien « Lion » a connu une carrière très riche. Après avoir débuté en professionnel à Rouen en France, il a vécu une expérience à Mouscron en Belgique avant de prendre la direction de l'Allemagne où il a explosé avec Hoffenheim. Il a inscrit 40 buts en Bundesliga et toutes compétitions confondues avec le club allemand. Le longiligne attaquant a pris la direction de l'Angleterre et West Ham en janvier 2011.

Malgré de très bonnes prestations, il ne parvient pas à sauver le club londonien de la relégation. Il est ainsi récupéré par Newcastle où il formera un duo très prolifique avec son compatriote Papis Demba Cissé. En janvier 2013, Demba Ba a poursuivi sa quête de gloire en rejoignant Chelsea.

Mais, en concurrence avec l'Espagnol Fernando Torres, il a rarement l'opportunité de se mettre en évidence. Il parvient tout de même à réaliser quelques coups d'éclats qui l'installent définitivement dans la mémoire des supporteurs du club. Le 8 avril 2014, en quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Psg qui avait battu Chelsea (3-1) à l'aller, Bâ, entré en cours de jeu, marquait le but du 2-0 synonyme de qualification en demi-finale pour les « Blues ». Auteur de 43 buts en Premier league, il était le recordman sénégalais dans le championnat anglais avant de se faire dépasser par Sadio Mané.

Édouard Mendy, une moisson de trophées

Révélé à Reims et Rennes, Édouard Mendy a poursuivi sa carrière dans l'un des meilleurs champions d'Europe, la Premier league anglaise, et l'une des meilleures formations mondiales, Chelsea. Les « Blues », en quête d'un gardien de haut niveau, mise sur un homme qui, il n'y a pas longtemps, pensait à mettre un terme à sa carrière de footballeur. 24 millions d'euros, le plus gros montant pour un gardien quittant la Ligue 1, sont mis sur la table par le club londonien.

Totalement inconnu, Mendy attire la curiosité du côté de l'Angleterre. Le pari risqué de Chelsea s'avère être un succès. Les « Blues » décrochent le jackpot avec un rempart qui s'impose rapidement dans ses cages. En trois saisons, il dispute 75 rencontres de Premier league. Il s'illustre avec une moisson de trophées dont la Ligue européenne des champions (2021), la Supercoupe d'Europe (2022), la Coupe intercontinentale (2022). Sur le plan individuel, il a été élu meilleur gardien de la Ligue des champions (2021), meilleur portier de l'année 2021 décerné par la Fifa.

En 2022, Édouard Mendy est aussi 2e du trophée Yachine décerné par France Football. Au summum de son art avec les « Blues », Mendy est cependant, de nouveau, confronté à des couacs. En 2023, une grave blessure à l'épaule lui fait rater 71 jours de compétitions, 19 rencontres avec le Sénégal et Chelsea. L'Espagnol Kepa profite de son absence pour s'installer dans les buts. En 2022-2023, il ne joue que 10 matches de Premier league avant de quitter finalement Chelsea le 1er juillet 2023 pour Al-Ahli, en Arabie Saoudite.

Papy Djilobodji, 1 seul match joué, 1 minute

L'un des transferts-surprises de l'été 2015 était celui de Papy Djilobodji à Chelsea. Le défenseur sénégalais, qui a avait effectué 5 saisons à Nantes, rejoignait la Premier League et les « Blues » le 31 août 2015. Chelsea, qui avait échoué à recruter John Stones d'Everton s'était rabattu sur Djilobodji dans les ultimes instants du mercato. « Mourinho voulait un central gaucher, de grande taille, et dur sur l'homme. Papy faisait partie d'une liste de trois avec deux joueurs anglais devant lui.

Comme Chelsea n'est pas parvenu à les recruter, le nom de Djilobodji s'est imposé », confiait Bouna Ndiaye, son agent. Mais, à Londres, le natif de Kaolack n'a jamais pu s'imposer. Pas dans les plans de José Mourinho, l'international âgé de 26 ans n'a jamais été aligné en Premier League. Il ne s'est contenté que d'une minute disputée contre Walsall (1-4) en League Cup. John Terry, Gary Cahill et Kurt Zouma le devançaient dans la hiérarchie. Prêté en janvier 2016 au Werder Brême où il passera 6 mois, Djilobodji quitte définitivement Chelsea pour Sunderland à l'été 2016 contre 9,5 millions d'euros (6,2 milliards FCfa).

Kalidou Koulibaly, une saison et c'est tout

Après avoir fait l'essentiel de sa carrière à Naples où il a passé 8 saisons, Kalidou Koulibaly s'est engagé à Chelsea le 25 juin 2023 contre 41 millions d'euros (26,8 milliards FCfa). À Londres, le roc sénégalais n'aura pas la même longévité. Il n'y a passé qu'une seule saison avec 23 matches de Premier league. Sur sa seule saison, Koulibaly a disputé 32 matches dont 23 en championnat, 7 en Ligue des champions, 1 en Fa Cup, 1 en League Cup.

Pas titulaire indiscutable et au sortir d'une saison compliquée lors de laquelle Chelsea a terminé à la 12e place du classement de la Premier League, Kalidou Koulibaly a opté pour un départ en Arabie Saoudite, à Al-Hilal. « La Premier League est fantastique : beaucoup d'intensité, beaucoup de buts, des joueurs très rapides, de grands talents. Ils attendaient le Koulibaly de Naples, mais je ne pense pas que ma saison ait été si mauvaise. J'avais besoin de temps : en un an, je n'ai pas pu démontrer ce que j'aurais voulu à cause des choix de l'entraîneur et du club.

Je n'avais aucune garantie de toujours jouer. J'ai toujours été sérieux et professionnel, mais je n'aime pas être sur le banc à ne rien faire. Je préfère un endroit où l'on me veut, où je serais au centre d'un projet et être un exemple pour les jeunes », déclarait-il dans un entretien avec le « Corriere dello Sport ». Nicolas Jackson, un goût d'inachevé