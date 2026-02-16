Sénégal: Saint-Louis - L'école Fandiery Koné inaugurée après sa reconstruction complète

Reconstruite par la mairie dans le cadre du Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN), l'école élémentaire Fandiery Koné a été officiellement inaugurée samedi 14 février. Autorités municipales, responsables éducatifs et populations du quartier de Khor ont salué une réalisation majeure pour l'amélioration du cadre d'apprentissage.

L'école élémentaire Fandiery Koné tourne définitivement la page de la vétusté. Jadis confronté à un état de dégradation très avancé, l'établissement a été entièrement démoli puis reconstruit grâce à un financement mobilisé par la commune. Présent à la cérémonie, l'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Saint-Louis commune, Amadou Alhousseynou Sarr, a rappelé le contexte difficile dans lequel le projet a été lancé. « L'école était dans une situation de délabrement très avancée.

Aujourd'hui, nous réceptionnons un bijou qui offre aux élèves un cadre d'études sécurisé et moderne », a-t-il déclaré. Il a salué la résilience de la communauté éducative et remercié la municipalité pour son engagement, invitant les parents à accompagner les enfants afin que « les résultats scolaires suivent cette amélioration des infrastructures ». Le maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, a exprimé sa fierté d'inaugurer cette nouvelle école au coeur du quartier de Khor.

« L'établissement était dans un état de vétusté extrême, menaçant ruine. J'ai pris la décision de démolir et de reconstruire un bâtiment à la dimension de nos ambitions pour Saint-Louis », a-t-il affirmé. Selon lui, l'infrastructure a été entièrement financée sur le budget communal par anticipation dans le cadre du PACASEN. Une démarche qu'il présente comme « la preuve que la décentralisation peut produire des résultats concrets lorsque les ressources sont gérées avec rigueur et transparence ».

La reconstruction de Fandiery Koné s'inscrit dans un programme plus vaste de modernisation des écoles publiques de la commune. Quatre établissements ont déjà été réhabilités ou reconstruits, et cinq autres devraient voir leurs travaux démarrer en 2026. Le maire a également évoqué la situation de l'école Khayar Mbengue, qui sera intégrée dans un futur programme de reconstruction. Autre annonce importante : la mise à disposition prochaine du site de Serras pour la construction d'un collège au profit du quartier de Khor.

« Le site est disponible. Nous allons engager toutes les diligences administratives nécessaires », a assuré l'édile. Au-delà des infrastructures, les autorités ont insisté sur la nécessité d'un engagement communautaire fort. « Les murs ne font pas l'école. L'école, c'est l'âme que vous insufflerez », a rappelé Mansour Faye, s'adressant aux enseignants, aux parents et aux élèves. La cérémonie, marquée par une forte mobilisation des populations et des autorités religieuses et locales, symbolise ainsi un nouvel élan pour l'éducation à Saint-Louis, ville historique qui entend préserver son statut de pôle d'excellence scolaire au Sénégal.