Afrique: 39e Sommet de l'Union africaine - Ousmane Sonko reçoit plusieurs personnalités en audience

En marge du 39e Sommet de l'Union africaine, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a enchaîné une série d'audiences entre la nuit du 14 et la journée du 15 février 2026. Ces rencontres s'inscrivent dans une dynamique de renforcement des partenariats stratégiques du Sénégal, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Au cours de cette séquence diplomatique, le chef du gouvernement s'est entretenu avec Mme Senait Fisseha, vice-présidente des programmes globaux de la Fondation Susan Thompson Buffet, ainsi qu'avec M. Frantisek Ruzicka, secrétaire général adjoint de l'OCDE. Le Premier ministre a également échangé avec le Pr Jeffrey Sachs, président du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies (SDSN).

Sur le plan régional, Ousmane Sonko a rencontré S.E.M. Muhammad B. S. Jallow, vice-président de la République de Gambie, ainsi que S.E.M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. Les questions sanitaires ont également figuré à l'agenda, à travers une audience avec M. Mohamed Yakub Janabi, directeur Afrique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Sur le volet diplomatique et financier, le Premier ministre s'est entretenu avec M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'Extérieur, ainsi qu'avec M. Sidi Ould Tah, président de la Banque africaine de développement (BAD).