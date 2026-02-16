Sénégal: Important renforcement du plateau technique du centre de Taïba Niassène

15 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

L'ONG Alfityanu Humanitarian International, dirigée par Cheikh Mahi Aliou Cissé, porte-parole du Khalife Général de la Faydatou Tidjania, a annoncé la réception d'un important lot de matériel médical, ce mercredi 11 février 2026, destiné au centre de santé de Taïba Niassène. Cette dotation émane de l'État du Sénégal, à travers le Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Selon le communiqué, cette nouvelle dotation fait suite à une expression des besoins formulée par le personnel médical. Elle vise à renforcer les capacités de prise en charge du centre, construit, équipé puis mis à la disposition de l'État par l'ONG.

L'appui a été acheminé par la Direction des Équipements et de la Maintenance, qui a fourni plusieurs équipements essentiels : thermoflash, défibrillateur, chariots d'urgence, appareil d'électrocardiogramme (ECG), moniteurs de surveillance, tensiomètres électriques, oxymètres de pouls, respirateur de transport, insufflateurs Ambu, concentrateurs et bouteilles d'oxygène, lits d'hospitalisation, pousse-seringues électriques ainsi que du matériel de stérilisation.

