Sénégal: Ndioukh Fissel - 134,4 kg de chanvre indien saisis, trois personnes interpellées

L'Unité de Mbour de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Thiès, rattachée à l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé, dans la nuit du 12 février 2026, à la saisie de 134,4 kilogrammes de chanvre indien au village de Ndioukh Fissel. Trois individus ont été interpellés au cours de l'opération.

Selon les informations communiquées par la Police, cette intervention fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel faisant état du débarquement d'une importante cargaison de drogue destinée à approvisionner le secteur de Thiadiaye. À leur arrivée sur les lieux présumés du débarquement, les enquêteurs ont constaté que la marchandise avait déjà été déplacée.

Les agents ont alors engagé un travail de pistage minutieux. En suivant les traces de pneus d'une charrette suspecte sur plusieurs kilomètres, ils ont été conduits jusqu'à un enclos situé dans le village de Ndioukh Fissel. Sur place, les forces de l'ordre ont surpris trois individus : les deux convoyeurs identifiés au débarcadère ainsi qu'un complice qui les attendait. La fouille approfondie de l'enclos a permis de mettre la main sur cinq colis de chanvre indien, pour un poids total de 134,4 kilogrammes. La drogue était dissimulée sous un amas de fourrage, notamment des épis de mil, dans le but d'échapper à la vigilance des services de sécurité.