Sénégal: Lutte - impitoyable, Franc bat Tapha Tine

Franc poursuit sa série d'invincibilité. Le lutteur des Parcelles a battu Tapha Tine ce dimanche 15 février 2025 pour poursuivre sa marche vers les sommets.

Franc reçu 16/16. Le « Ndiago or » a glané sa 16ème victoire en autant de sorties en venant à bout de Tapha Tine ce dimanche. Le Géant du Baol n'a rien pu faire face à la puissance de celui qui est considéré comme le successeur de Modou Lô, victorieux grâce à un plaquage impitoyable, qui est pourtant la technique favorite de son adversaire du jour. Surtout, il signe là son troisième succès face à des adversaires considérés comme des VIP de l'arène : Bombardier, Eumeu Sène, et maintenant Tapha Tine.