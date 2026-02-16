Sénégal/Libye: Mercato - échec du transfert de Mamadou Lamine Camara à Al-Ahly Tripoli

15 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

C'est une nouvelle désillusion pour le milieu de terrain sénégalais Mamadou Lamine Camara, qui voit encore son transfert échouer après celui vers Stoke City en août 2025. Son départ vers Al-Ahly Tripoli a finalement capoté, comme l'a annoncé le club libyen dans un communiqué officiel.

Alors que son arrivée semblait imminente, Al-Ahly affirme avoir mené toutes les démarches « dans le respect des règles de légalité » après la conclusion d'un « accord définitif » avec le joueur et son avocat, notamment concernant le paiement de la clause pénale. Le club précise toutefois que ce règlement ne pouvait intervenir qu'après l'émission de la carte internationale de transfert et la validation des documents requis par la FIFA. Un désaccord survenu lors des dernières formalités a empêché l'enregistrement du joueur avant la clôture du mercato, entraînant l'annulation de l'opération.

Al-Ahly Tripoli se dit ainsi dégagé de toute responsabilité dans cet échec. Toujours sous contrat avec la Renaissance sportive de Berkane jusqu'en 2027, Mamadou Lamine Camara devra donc patienter une nouvelle fois avant  de quitter le Maroc.

