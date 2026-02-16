Sénégal: Dakar et Rabat pour une réactualisation de leur accord de production cinématographique

15 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Khadidiatou Mendy

Le secrétaire d'Etat en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine Bakary Sarr et le directeur du Centre cinématographique marocain, Reba Benjelloun, se sont penchés, dimanche à Berlin sur les possibilités de réactualisation de l'accord de production cinématographique entre le Sénégal et le Maroc.

Les deux pays ont noué un accord de production cinématographique depuis 1992. Cette convention vise principalement à encourager la collaboration entre les professionnels du cinéma des deux pays en vue de faciliter la coproduction de films, de permettre aux films coproduits d'être reconnus comme films nationaux, tout en renforçant les liens culturels et la visibilité du cinéma marocain et sénégalais à l'international.

Dans le cadre des révisions proposées par la partie sénégalaise, cet accord devra prendre en compte les volets de formation académique et technique pour les jeunes cinéastes, la post-production et les mécanismes de distribution.

"Le modèle et l'expérience marocains en matière de cinéma nous intéresse particulièrement", a souligné Bakary Sarr qui adule l'aménagement de l'écosystème cinématographique du royaume chérifien.

Magnifiant la tradition d'échanges culturels entre les deux pays, il préconise le partage d'un dispositif institutionnel, juridique et technique pour que les démarches qui seront entreprises puissent aboutir à "du concret".

Le directeur du Centre cinématographique marocain, Reba Benjelloul, a estimé que "le désir et la volonté politique de poursuivre cette collaboration existent déjà, mais l'impulsion doit venir de la tutelle des deux pays".

Sur l'axe de renforcement des compétences du capital humain, il a évoqué des possibilités de signature d'une convention d'ici 2027 au profit des jeunes cinéastes.

Reba Benjelloul a également formulé la proposition d'une formation sur la préservation du patrimoine cinématographique, de même qu'une rétrospective de l'oeuvre cinématographique d'Ousmane Sembène à la cinémathèque de Rabat.

La délégation sénégalaise sous la conduite secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine s'est montrée ouverte aux différentes propositions, tout en prenant l'initiative de rédiger les premières drafts du nouvel accord.

Le Maroc est le pays invité d'honneur de cette 76ème édition du festival international du film de Berlin, plus connu sous le nom de Berlinale.

