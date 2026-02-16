Congo-Kinshasa: Attaques des ADF - Des jeunes d'Oïcha préconisent le renforcement de la collaboration civilo-militaire

Près de 500 jeunes de la commune d'Oïcha, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu), se sont engagés à renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin de prévenir les attaques des rebelles ADF.

Au cours d'une rencontre organisée samedi 14 février, ils ont décidé d'améliorer la communication avec la police et les FARDC, et de dénoncer systématiquement toute présence suspecte au sein de la communauté.

Les jeunes ont également recommandé aux autorités et aux services compétents de garantir des réponses rapides et efficaces face aux alertes sécuritaires, afin d'éviter de nouvelles violences.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la restitution de l'atelier d'éveil de conscience patriotique et de renforcement de la collaboration civilo-militaire, tenu le 25 janvier dernier avec l'appui technique et financier des Affaires civiles de la MONUSCO à Beni.

Initiée par le Parlement des jeunes d'Oïcha, avec le soutien de l'organisation Ubuntu Panafrika, la réunion a rassemblé près de 500 jeunes de la commune et des localités environnantes du territoire de Beni.

Elle visait également à éveiller la conscience citoyenne des jeunes face à la menace persistante des ADF, dont les incursions ont visé, au cours des deux dernières semaines, plusieurs quartiers périphériques d'Oïcha.

Ces attaques ont causé la mort de civils, d'importants dégâts matériels et provoqué le déplacement de nombreuses familles vers le centre de la commune.