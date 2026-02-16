Congo-Kinshasa: 'Nouvelle Génération' appelle à la reconnaissance de la jeunesse comme composante

La plateforme Nouvelle Génération réclame que la jeunesse soit reconnue comme une composante à part entière en République démocratique du Congo.

Dans un communiqué parvenu ce dimanche 15 février à Radio Okapi, le comité de pilotage de cette structure s'oppose à ce que les jeunes soient représentés par procuration dans les discussions liées à la marche du pays.

« Nous exigeons d'être reconnus comme une composante autonome et à part entière de ce dialogue. La jeunesse ne sera plus le bras armé des ambitions de la Majorité, de l'Opposition ou d'une société civile traditionnelle souvent inféodée. Nous devons porter nos propres revendications et siéger à la table des négociations pour apporter une valeur ajoutée patriotique et technique. La Nouvelle Génération doit être l'acteur principal de l'exécution des résolutions. C'est la seule garantie pour que les décisions prises ne restent pas lettre morte », a déclaré le coordonnateur de cette organisation citoyenne, Mukenge Totoro.

Appel à la mobilisation patriotique

Nouvelle Génération lance également un appel vibrant à tous les jeunes des 26 provinces de la RDC ainsi que de la diaspora, les invitant à ne plus se laisser instrumentaliser par aucun camp politique et à assumer pleinement leurs responsabilités.

Pour cette structure, il est temps que les jeunes défendent activement la République, l'intégrité territoriale et l'avenir collectif, en s'organisant pour porter une voix unifiée et responsable dans le cadre du dialogue annoncé.

« L'avenir ne se donne pas, il s'arrache. Ne soyez plus les victimes des ambitions des autres, mais les architectes de votre propre destinée. Notre seule condition de participation est la prise en compte de notre autonomie décisionnelle. Nous sommes la seule force capable de relever les défis de la République sans trahir l'intérêt supérieur de la Nation », a souligné Mukenge Totoro.

Depuis plus d'une année, affirme-t-il, des initiatives ont été lancées pour sensibiliser, organiser et fédérer les différentes tendances et sensibilités de la jeunesse congolaise.

La plateforme déplore que la jeunesse, qui représente à la fois la majorité absolue de la population et les victimes directes des crises, soit trop souvent reléguée au rôle de « marchepied » ou de force de mobilisation au service d'intérêts partisans divergent.

Pour Nouvelle Génération, l'instabilité chronique du pays et la résurgence des crises et rébellions découlent directement de la mauvaise foi d'une classe politique -toutes tendances confondues- qui privilégie le partage du pouvoir au détriment des aspirations profondes du peuple.