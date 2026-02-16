Ile Maurice: Quand la diaspora frappe à la porte

Ils nous ont écrit de Seattle, Boston, Washington, D.C, Londres, Singapour, Auckland, Dakar, Cape Town. Jaysen, Priscilla, Raj, Anbënabelle, Wasim, Rachelle, Mounaweer. Des prénoms ordinaires. Des trajectoires extraordinaires. Recherche médicale, intelligence artificielle, finance climatique, prévention des catastrophes naturelles, modélisation du risque. Des Mauriciens formés ici, perfectionnés ailleurs - et toujours attachés à leur pays natal, membres de la Global Diaspora ou simplement compatriotes vivant sur la mappemonde.

Leurs messages ont suivi deux éditoriaux : «Le paradoxe des cerveaux subventionnés» et celui inspiré par les travaux de Joe Studwell sur la divergence entre l'Asie et l'Afrique, «De la canne à sucre aux usines intelligentes», publiés dans l'express. Deux textes qui disent pratiquement la même chose, sous des angles différents : le développement n'est pas une fatalité historique. C'est une construction politique. Et Maurice est en train de rater une génération.

L'Asie a commencé par l'agriculture paysanne, bâti une prospérité diffuse, puis forcé l'industrialisation exportatrice. Elle a discipliné son système financier, protégé ses industries naissantes, créé des coalitions nationales autour d'un projet productif. L'Afrique, elle, a souvent sauté des étapes. Maurice fut longtemps une exception. Elle ne l'est plus.

Aujourd'hui, notre paradoxe est cruel. Nous finançons des cerveaux. Nous ne construisons pas l'économie capable de les employer.

La diaspora ne conteste pas le diagnostic. Elle le confirme. Tous disent la même chose, avec des mots différents : ils peuvent aider. Ils veulent contribuer. Mais à condition que leur lettre de retour ne reste pas lettre morte.

Car ce qui manque n'est pas la bonne volonté. C'est l'architecture. Un chercheur en intelligence artificielle (IA) vous dira qu'il n'existe pratiquement aucun laboratoire local capable d'absorber ses compétences. Une spécialiste du financement climatique expliquera qu'il n'y a pas d'écosystème structuré pour transformer l'expertise en politiques publiques ou en projets bancables.

Un médecin chercheur parlera de l'absence de plateformes de recherche clinique. Tous pointent le même vide : pas de pôles d'excellence, peu de passerelles université-industrie, une administration lente, un secteur privé encore dominé par l'immobilier, le commerce et la finance traditionnelle.

Dans ces conditions, partir n'est pas une trahison. C'est un arbitrage rationnel.

On peut bien sûr brandir les clauses contractuelles des bourses publiques. Certains pays le font. Mais forcer le retour, sans offrir de trajectoire professionnelle, c'est rapatrier des compétences dans un désert. L'obligation n'a de sens que si elle s'inscrit dans un projet industriel.

Pendant ce temps, l'hémorragie continue. Chaque diplômé qui ne revient pas, ce sont des années de capital humain perdu, des réseaux internationaux non rapatriés, une capacité d'innovation évaporée. Et pendant que l'élite académique s'éparpille, la majorité des jeunes - exclus de cette mobilité - glissent vers l'économie informelle, le découragement ou la fuite intérieure. Le mérite recule. Le passe-droit avance.

La diaspora ne demande pas des postes. Elle demande des interfaces. Des plateformes où l'expertise peut rencontrer l'État. Des programmes structurés de co-recherche. Des fonds d'amorçage pour projets deep tech. Des missions temporaires bien cadrées. Des partenariats clairs entre universités, hôpitaux, entreprises et pouvoirs publics. Bref : une politique de talents.

Ils ne veulent pas être prophètes à Maurice. Ils veulent être écoutés. C'est ce qu'on appelle une «fenêtre historique». Le monde bascule vers l'IA, l'énergie, la santé, l'océan, la data. Maurice peut encore choisir ses niches. Mais cela exige un État stratège, discipliné, capable de hiérarchiser, d'investir politiquement, de créer des coalitions nationales autour de secteurs précis.

Former est une chose. Donner un avenir en est une autre. Tant que nous continuerons à produire des diplômés sans produire l'économie correspondante, chaque bourse restera un billet de sortie subventionné.