Congo-Kinshasa: Le recteur de l'UNIKAL rejette les allégations de mauvaise gestion visant son comité de gestion

Le recteur de l'Université de Kalemie (UNIKAL), Victor Kalunga Tshikala, a rejeté vendredi 13 février les accusations de mauvaise gestion formulées à l'encontre de son comité de gestion.

Il réagissait ainsi à des tracts l'accusant de mauvaise gestion caractérisée, d'absence prolongée au sein de l'institution, de non-paiement des enseignants et d'incohérence dans les taux appliqués.

Victor Kalunga Tshikala dénonce une manipulation et explique que son absence prolongée s'explique par la dégradation de son état de santé.

« Le plus simple pour ces étudiants était de se demander pourquoi le recteur est absent depuis très longtemps. La réalité est que j'ai été empoisonné à Kalemie et je suis en train de poursuivre les soins. Nous sommes en train de construire un bâtiment de 60 mètres.

À part les bâtiments construits par le chef de l'État, nous faisons partie des rares universités qui réalisent de si grands travaux avec de maigres moyens. Donc, c'est simplement de la manipulation », a-t-il souligné.

Cette situation a provoqué un malaise au sein du campus de Kalemie.

Créée en 2004, cette université fonctionnait initialement comme une extension de l'Université de Lubumbashi, explique le professeur Victor Kalunga Tshikala, recteur de l'institution.

Elle est devenue autonome en 2010. A ce jour, l'Université de Kalemie compte plus de 1 500 étudiants répartis dans huit facultés.