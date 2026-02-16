Congo-Kinshasa: Educiel appelle le Chef de l'État à convoquer un dialogue national électoral

La Commission d'éducation civique et d'observation électorale (Educiel) encourage le Chef de l'État à organiser un dialogue national électoral.

Dans un mémo adressé le 11 février courant à Félix Tshisekedi, cette organisation citoyenne explique que cette rencontre aura une particularité technique, scientifique et patriotique. Elle vise à débattre de la réforme institutionnelle de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), du rôle des juges électoraux, de la loi électorale ainsi que d'un projet de calendrier électoral pragmatique.

Pour Educiel, ce cadre permettra de lever des options relatives à l'architecture juridique et institutionnelle du processus électoral.

C'est à partir de ces résolutions et de ces projets de conclusions qu'il sera ensuite possible d'alimenter le dialogue national politique.

A travers cette démarche citoyenne, la structure affirme vouloir prévenir un chaos constitutionnel et politique au cas où les élections ne se tiendraient pas dans les délais prévus par la Constitution.

Pour Educiel, la RDC se trouve « dans la salle d'urgence », en raison de la misère sociale et de l'insécurité qui touche presque l'ensemble du territoire national.

« L'Educiel, comme cadre de concertation par excellence de la société civile électorale, observe que la feuille de route publiée par la CENI pour lancer le processus électoral de 2028 est bloquée parce que le gouvernement Suminwa ne décaisse pas les moyens, malgré leur prise en compte dans les lois de finances 2024-2025 », a-t-elle regretté.