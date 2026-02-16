Afrique: Louis Akilimali élevé au titre de docteur honorifique en paix et gestion des conflits

L'Université ougandaise King of Kings a décerné, vendredi 13 février, au professeur congolais Louis Akilimali le titre de docteur honorifique en paix et gestion des conflits.

La distinction lui a été remise lors d'une cérémonie officielle organisée à Kirimbi, en Ouganda.

Estimant que cet honneur renforce sa détermination à oeuvrer pour la paix en RDC, le lauréat a appelé les différentes parties impliquées dans les conflits actuels à transformer ces crises en véritables opportunités de paix.

« La paix est un processus continu qui nécessite la participation de chacun. Pour mon pays, il est tout à fait possible de transformer les conflits en opportunités de dialogue communautaire et politique, dans le strict respect de la Constitution et de la justice. Il ne s'agit plus de rechercher un partage du pouvoir entre politiciens, comme cela a souvent été le cas, mais de créer une véritable occasion d'instaurer une paix durable et de promouvoir un développement soutenable », a conseillé le professeur Louis Akilimali.

En recevant ce titre, il a également réaffirmé son engagement pour la paix et la résolution pacifique des différends, non seulement pour la RDC, mais aussi pour l'Est de l'Afrique et le continent africain dans son ensemble.

Lors de la même cérémonie, une dizaine d'étudiants congolais ont défendu leurs mémoires de master et leurs thèses de doctorat à l'Université King of Kings.

Le professeur Louis Akilimali, secrétaire général académique de l'Université des Martyrs du Congo, est également représentant de cette université ougandaise en RDC.