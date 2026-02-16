Congo-Kinshasa: Archevêque Evariste Ejiba - Un mandat placé sous le signe de la paix et de l'unité nationale

Investi samedi 14 février à Kinshasa, le président de l'Église de Réveil au Congo (ERC), l'archevêque Evariste Ejiba Yamampia, a appelé à la paix, à la réconciliation et à l'unité nationale.

Il a réaffirmé l'attachement de cette organisation ecclésiastique aux institutions de la République.

Pour Evariste Ejiba, cette position illustre une fois de plus que l'Église se tient aux côtés de l'État dans son combat pour la stabilité et l'unité du pays.

« Par nos actions pastorales et nos médiations discrètes, nous avons contribué à apaiser les tensions et à rappeler à chacun la nécessité d'une justice fondée sur la paix. Il est temps de privilégier l'essentiel, dans l'amour de Dieu », a souligné l'archevêque, avant d'affirmer :

« La véritable Église ne saurait s'opposer aux institutions de l'État établies ».

Élu le 6 février 2026 par les membres fondateurs, les membres effectifs et les sages de l'ERC, l'archevêque Evariste Ejiba a été choisi sur la base de critères d'âge, de compétence, d'ancienneté, de probité morale et de capacité intellectuelle.

Le nouveau président de l'ERC exercera un mandat statutaire de cinq ans en tant qu'autorité hiérarchique épiscopale.

Il aura notamment la charge de la gestion juridique et administrative, de la gestion des biens et des finances de l'ERC, ainsi que de la supervision spirituelle et éthique. Il assurera également l'interface entre l'Église et les institutions de l'État.

Bien que la RDC soit un État laïc, le Gouvernement entretient une collaboration soutenue avec les confessions religieuses.

La présence de la Première ministre Judith Suminwa à cette cérémonie en est un symbole fort, confirmant ces liens étroits.

La cheffe de l'exécutif a également exprimé la volonté de son équipe de s'appuyer sur les confessions religieuses comme partenaires sociaux, notamment dans des secteurs comme l'éducation et la santé, en conformité avec le quatrième pilier du Programme d'actions du Gouvernement 2024-2028.

Evariste Ejiba Yamampia assurait déjà cette fonction à titre transitoire depuis 2023, après avoir succédé à l'archevêque Dodo Kamba, dans un contexte marqué par la volonté de refonder une organisation alors fragilisée.

Fondée en 1997 par quatorze pasteurs, l'Église de Réveil au Congo a obtenu sa personnalité juridique par l'arrêté ministériel n° 278/CAB/MIN/JeGS/2003 du 6 février 2003.

Elle constitue aujourd'hui l'une des principales plateformes confessionnelles du pays.