Maroc: Manifestation culturelle internationale à Rabat en célébration du Nouvel an chinois

Une manifestation culturelle internationale en célébration de la Fête du Printemps 2026 (Nouvel An chinois), a été organisée, mercredi au siège de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat, autour d'un programme riche et diversifié, incluant des expositions culturels et artistiques mettant en avant les valeurs d'échange culturel et de dialogue civilisationnel le long de la Route de la soie.

Cette manifestation culturelle, initiée en partenariat entre l'ICESCO, la Maison d'édition China Intercontinental Press et l'Institut des études stratégiques sur la Route de la soie de l'Université des études internationales de Shanghai en Chine, propose des expositions d'artisanat, de patrimoine, de calligraphie, de peinture et d'habit traditionnel chinois, ainsi que des activités culturelles interactives.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général de l'ICESCO, Salem Ben Mohamed El Malek, a relevé que "la Route de la soie demeure vive dans notre action commune" à travers des formes de coopération modernes dans les domaines d'éducation, de culture et de sciences à l'échelle de l'ensemble des pays membres de l'ICESCO, et ce, afin de renouveler cet héritage historique de manière responsable.

Dans ce contexte, il a noté que la commémoration de la Fête du Printemps 2026 représente une occasion pour célébrer aussi une relation marquée par la sérénité et le dialogue culturel, partant de la conviction commune de la force de la connaissance pour tisser des liens entre les peuples.

Pour sa part, le ministre conseiller, chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Maroc, Zhou Zhicheng, a affirmé que la célébration de ce rendez vous annuel revêt une grande importance pour le peuple chinois, notant que les célébrations traditionnelles mettent en valeur la diversité de l'héritage culturel humain et sa ressemblance dans plusieurs aspects. Après avoir mis l'accent sur l'importance des relations d'amitié unissant la Chine avec les pays islamiques, M. Zhicheng a salué le rôle de l'ICESCO dans le renforcement de la confiance mutuelle, la tolérance sociale et l'échange humain.

De son côté, la directrice adjointe de China Intercontinental Press, Guan Hong, a estimé que les civilisations chinoise et islamique représentent des trésors de l'histoire humaine, liées par des relations d'échange ancestrales et riches, notant dans ce sens, que la Route de la soie a connecté, au fil de milliers d'années, deux grandes civilisations portant les valeurs d'amitié, de respect mutuel et d'apprentissage commun.

L'ICESCO, a-t-elle ajouté, a longtemps collaboré aux côtés de la République Populaire de Chine, avec des résultats probants dans plusieurs domaines, tels que la préservation du patrimoine culturel et la valorisation des compétences, jetant des bases solides pour des relations profondes entre les peuples de Chine et du monde islamique. En 2026, le Nouvel An chinois est célébré le mardi 17 février, une date qui marque le passage à l'année du Cheval de Feu, un signe associé à l'énergie, à l'indépendance et aux changements rapides.