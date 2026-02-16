Cote d'Ivoire: Connectivité, réfrigération, énergie - Sun King accélère l'accès aux technologies essentielles

L'entreprise Sun King, acteur majeur du solaire hors réseau en Afrique, a annoncé, le 11 février 2026, une nouvelle étape dans son expansion. Connue pour ses kits solaires accessibles grâce au paiement échelonné, la société élargit désormais son offre à d'autres secteurs stratégiques : la connectivité numérique, la réfrigération et la cuisson propre.

Depuis plusieurs années, Sun King s'est imposée comme une référence du modèle « pay-as-you-go », permettant à des millions de ménages africains d'accéder à l'électricité solaire via de petites mensualités. Cette approche est aujourd'hui étendue à des produits innovants conçus pour répondre aux besoins des populations encore peu desservies.

Un smartphone conçu et assemblé en Afrique

L'entreprise a récemment lancé le Sun King EZ 1, son tout premier smartphone Android, conçu pour les environnements où l'électricité reste instable. Assemblé localement au Kenya, l'appareil vise à réduire la fracture numérique qui touche particulièrement les femmes, les jeunes et les ménages à faibles revenus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Sun King, le principal frein à l'accès à Internet pour des millions d'Africains reste le coût élevé des appareils, malgré l'expansion rapide des réseaux mobiles.

PowerFreeze : la réfrigération solaire pour lutter contre le gaspillage

Autre innovation : PowerFreeze, un réfrigérateur-congélateur alimenté directement par l'énergie solaire. Ce système permet de conserver les aliments sans dépendre du réseau électrique ou des générateurs diesel coûteux.

Déjà testé au Nigeria, PowerFreeze pourrait représenter un levier important pour renforcer la sécurité alimentaire et soutenir les petits commerces.

La cuisson propre comme priorité climatique et sociale

Sun King renforce également son programme EasyCook, basé sur des solutions de cuisson au gaz (GPL) accessibles grâce à des compteurs intelligents permettant un paiement progressif. L'objectif est d'aider les familles à abandonner progressivement le bois et le charbon, tout en réduisant les émissions polluantes.

Une montée en puissance soutenue par un vaste réseau

Présente dans 12 pays avec des partenariats dans plus de 40 autres, Sun King distribue aujourd'hui plus de 350 000 kits solaires par mois. Forte d'un réseau de 37 000 agents, l'entreprise ambitionne de répondre à la demande croissante en équipements essentiels : énergie, connectivité, froid et cuisson moderne.