Congo-Kinshasa: Guillaume Ngefa interdit temporairement toute nouvelle admission de prisonniers à Makala

Pour faire face à l'épidémie de choléra ayant déjà causé cinq morts à la prison centrale de Makala, à Kinshasa, le ministre d'État en charge de la Justice, Guillaume Ngefa, a interdit temporairement toute nouvelle admission de prisonniers dans cet établissement pénitentiaire.

La mesure est en vigueur depuis samedi 14 février, selon une circulaire dont une copie est parvenue ce dimanche 15 février à Radio Okapi.

« Face à cette situation et afin de prévenir toute propagation de l'épidémie, il est ordonné, avec effet immédiat, l'interdiction temporaire de toute nouvelle admission à la prison centrale de Makala jusqu'à nouvel ordre, la suspension ou la limitation stricte des visites - sous réserve du respect rigoureux des règles d'hygiène et des prescriptions sanitaires en vigueur- ainsi que le renforcement immédiat des dispositifs sanitaires, comprenant notamment la mise à disposition de médicaments essentiels, l'approvisionnement en produits de prévention et de désinfection, et le déploiement d'équipements et de matériels médicaux appropriés », a instruit le ministre.

La circulaire précise que les responsables pénitentiaires, les autorités sanitaires et l'ensemble des services concernés sont tenus d'assurer l'exécution stricte de ces mesures et d'en garantir le suivi rigoureux.

En novembre dernier, la Fondation Bill Clinton pour la Paix (FBCP) avait dénoncé la dégradation des conditions de détention dans les prisons de Makala et de Ndolo, à Kinshasa.

Son coordonnateur, Emmanuel Cole, affirmait avoir recensé au moins 11 404 détenus dans ces établissements, alors que la capacité d'accueil de Makala n'est que de 1 500 personnes.

Il avait également signalé des cas de malnutrition, des lenteurs judiciaires et d'autres problèmes graves affectant ces prisons.

L'activiste avait formulé plusieurs recommandations à l'État, notamment l'accélération du traitement des dossiers des détenus et la construction de nouveaux bâtiments dans les enceintes carcérales, afin d'améliorer les conditions de détention.