Congo-Kinshasa: Six corps sur huit repêchés de la rivière Kalelu après l'accident sur un bac

15 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Six corps sans vie ont été repêchés samedi 14 février dans la rivière Kalelu, après le chavirement d'un minibus lors de la traversée du bac reliant les provinces de Lomami et du Kasaï Oriental.

Les recherches ont été menées tout au long de la journée pour tenter de retrouver d'autres victimes éventuelles.

Ces opérations se sont déroulées en présence des membres des comités provinciaux de ces deux provinces.

Selon le ministre provincial de la Santé du Kasaï Oriental, trois dépouilles ont déjà été transférées à la morgue de Mbuji-Mayi.

Pour sa part, le gouverneur de Lomami a annoncé un appui financier destiné aux familles endeuillées afin de leur permettre d'organiser des obsèques dignes.

Selon des sources sur place, ce bac venait d'atteindre l'autre rive et que la manoeuvre de débarquement était en cours, le conducteur du véhicule a démarré, puis enclenché brusquement la marche arrière.

Le véhicule a percuté le rebord du bac avant de tomber dans l'eau. Quatre passagers, dont le conducteur, ont pu être secourus. Huit autres étaient portés disparus..

