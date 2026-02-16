Cote d'Ivoire: Investir dans le continent - Comment les barrages polyvalents alimentent la prospérité du continent

Alors que les dirigeants africains se sont réunis ce week-end à Addis-Abeba pour le 39e Sommet de l'Union africaine, le débat se déplace des freins au développement du continent vers les leviers de son progrès.

Le thème du Sommet : «Garantir un approvisionnement durable en eau et des systèmes d'assainissement sûrs dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Agenda 2063» souligne l'importance de l'eau, pilier stratégique de la prospérité économique, pierre angulaire de la santé publique et gage de résilience.

En plaçant l'eau et l'assainissement au plus haut niveau politique, l'Union africaine appelle à un leadership audacieux pour débloquer les opportunités économiques, préserver le bien-être des communautés et consolider l'avenir de l'Afrique.

Le Groupe de la Banque africaine de développement soutient cette étape décisive pour faire passer la Vision africaine de l'eau 2063, pilotée par l'Union africaine, de la phase de projet à celle de la réalité.

La question est cruciale, car, plus de 400 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable.