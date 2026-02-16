Cote d'Ivoire: Développement local - Le village de Zéribéri (Fresco) mis sous tension électrique

Les populations des villages de Zéribéri et de Diomandé Carrefour (Dahiri), situés dans le département de Fresco, ont laissé éclater leur joie ce dimanche 15 février 2026.

En effet, les poteaux électriques installés depuis plusieurs mois dans ces deux localités ont été officiellement mis sous tension par Côte d'Ivoire Énergie, suscitant la grande satisfaction des vaillantes communautés concernées.

Après l'opération de mise sous tension, les équipes techniques ont prodigué aux habitants d'importantes consignes de sécurité, rappelant le danger que représente l'électricité. Le chef du village de Zéribéri, Alfred Djedou Zabi, a rapporté qu'il leur est demandé d'empêcher les enfants de grimper sur les poteaux électriques. « Nous devons également veiller sur les transformateurs. Le Conseil Régional viendra bientôt nous donner des informations supplémentaires », a-t-il informé visiblement ému devant cette avancée majeure pour son village.

Le chef a également rappelé que le Conseil Régional donnera prochainement des directives complémentaires concernant cette mise sous tension et les mesures de sécurité à respecter. À cette avancée significative s'ajoute un autre motif de réjouissance. Celui de la réhabilitation des différents ponts reliant Zéribéri à Dougodou, à environ 17 kilomètres. Ce dernier est situé à quelque quarante kilomètres de Grand-Lahou. Grâce à ces travaux, Zéribéri se retrouve désormais plus proche d'Abidjan et devient un passage privilégié pour les voyageurs des localités voisines souhaitant rejoindre rapidement la capitale économique.