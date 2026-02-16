Cote d'Ivoire: JCI Côte d'Ivoire - Le président exécutif national, Sylvère Silué investi

La Jeune chambre internationale (Jci) Côte d'Ivoire, a procédé le samedi 14 février 2026, à l'auditorium du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, à Abidjan Plateau, à sa rentrée solennelle.

Celle-ci a été marqué par l'investiture du président exécutif national, Sylvère Silué, symbolisant ainsi, le lancement du mandat 2026 de cette institution.

Le président exécutif national de la Jci Côte d'Ivoire, Sylvère Silué, à l'issue de son investiture a souligné que sa vision pour le mandat 2026 est claire : connecter les peuples, inspirer les autres et impacter le monde. Selon lui, la Jci Côte d'Ivoire n'est pas une organisation, mais une école de leadership, un laboratoire d'idées, une fabrique de solutions, en un mot, une fabrique de leaders.

« Connecter les peuples, c'est bâtir des ponts là où sont construits des murs, c'est favoriser le dialogue intellectuel, encourager la collaboration entre les régions, les nations et les générations. Nous voulons une Jci ouverte, inclusive et réconciliée à travers ses filles et ses fils », a déclaré Sylvère Silué, précisant qu'inspirer, c'est incarner l'exemple, transformer les actions en modèles. Ainsi, le leadership n'est pas un titre mais un service, mieux un sacerdoce.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous devons être cette génération qui ose entreprendre, innover, rêver grand », a-t-il exhorté. En revanche, pour impacter le monde, dit-il, chaque action doit être utile, chaque initiative doit être humaine.

C'est pourquoi, il place son mandat sous le signe de l'excellence, de la cohésion et de la discipline. Sylvère Silué a invité les uns et les autres à être plus que des membres, mais des acteurs, des bâtisseurs, des ambassadeurs pour qu'ensembles ils connectent les peules, inspirent la jeunesse ivoirienne. « L'histoire ne retient pas ceux qui ont hésité. Elle retient plutôt ceux qui ont osé. Alors chers membres, osons servir, transformer, travailler et osons rendre la Jci Côte d'Ivoire plus grande », a conseillé Sylvère Silué.

Le conseiller technique, D. Ange Constant, représentant le ministre du Plan et du développement, Dr Souleymane Diarrassouba, patron de la cérémonie, a exhorté le président à poursuivre son leadership en faveur des jeunes et de l'engagement citoyen. « Chers membres de la Jci, les organisations de la jeunesse qui promeuvent le civisme, le leadership et le sens du devoir, participent à la formation de citoyens actifs au service de leurs communautés. A ce titre, le ministre accorde une attention particulière aux initiatives de jeunes qui contribuent positivement au développement national et encourage les dynamiques constructives », dit-il.

Pour sa part, le sénateur Simin Antoine, représentant Karim Ouattara, directeur général adjoint de la Lonaci, parrain de l'événement, a relevé que cette rentrée solennelle est un acte institutionnel fort. Car elle consacre la mise en place des instances du mandat, affirme la continuité de l'engagement et rappelle à chacun la noblesse et la mission qui lui est assignée à savoir former des leaders responsables et servir la communauté avec impact.